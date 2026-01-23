接海基會董座 蘇嘉全：促對岸恢復兩岸交流

海基會董事長蘇嘉全說，「只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。」

海基會23日召開臨時董監事會，正式選出前立法院長蘇嘉全出任新任董事長，他除了感謝總統賴清德的託付，也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，但不忘提醒台商，要共同守護民主家園。

蘇嘉全表示，「交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。」

同時間，提供兩岸旅客往來的「小三通」啟動25週年之際，陸委會主委邱垂正也透過座談會表示，「小三通」已經不只是簡單的交通航線，更是穩定兩岸關係、促進金門馬繁榮、以及維護國安的「三位一體」。

陸委會主委邱垂正表示，「必須要在有安全的環境，才有和平的可能，有和平的可能，我們才有可能發展。」

但如今，我國「禁團令」未解，對岸近日公布「赴台旅遊示範合同」，描述陸客來台的相關旅遊規範，被解讀是陸客來台觀光旅遊的關鍵一步，但觀光署與陸委會重申，若有善意恢復兩岸旅遊，應儘速回覆我方的邀請，透過「小兩會」進行協商。

邱垂正表示，「我們在2025年的2月3日，曾經給中國大陸一個函文，就是說兩岸因為已經5年沒有互動了，包括我們建議台旅會、海旅會，針對兩岸的旅遊品質、旅遊安全、旅遊穩定性跟公平性，能夠坐下來談。」

邱垂正也強調，至今赴陸遭盤查、限制自由，甚至失蹤的國人，數字持續增加，2025年更是前一年的4倍，呼籲國人要登錄系統，一旦發生問題，政府才能及時協助。

