接獲報案火速出擊 鳳林分局天羅地網逮詐欺車手

詐團同夥駕駛白色車輛見事跡敗露，驚慌失措加速逃逸，在市區與民眾駕駛自小客車發生碰撞。(鳳林分局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣警察局鳳林分局十五日表示，光復分駐所日前接獲許姓民眾報案，指稱其遭股票投資群組詐騙，九至十二月間已遭詐一百五十萬元。分局獲報後立即組成專案小組積極查緝，昨日埋伏警力當場人贓俱獲，並於現場查扣點鈔機及假投資相關文件。

鳳林分局表示，分局接獲民眾報案後立即組成專案小組積極查緝，為溯源逮人並守住民眾財產，與被害人商議在鳳林火車站進行第三次面交時，專案小組於火車站機車棚佈下天羅地網，張姓女車手一現身取款即遭埋伏警力當場人贓俱獲，並於現場查扣點鈔機及假投資相關文件。

鳳林分局指出，逮捕過程中，周邊詐團同夥林姓駕駛（監控手）載著另一名林姓共犯見事跡敗露，驚慌失措加速逃逸，沿大同路由西往東高速行駛，隨後在鳳林鎮中正路二段與大同街口，與沿中正路二段由南向北行駛自小客車發生碰撞，造成含犯嫌在內共七人受傷。

鳳林分局表示，本分局立即調度警力趕赴車禍現場，拉起封鎖線並協助救護人員將所有傷者（含二名犯嫌）迅速送往鳳榮醫院治療，目前傷者皆意識清楚、無生命危險，現場並當場逮捕犯嫌及查扣相關證物，張姓女車手及兩名林姓犯嫌則依詐欺等罪嫌報請花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局強調，民眾報案後警方僅四天即迅速破獲本案，展現警方打詐決心。鳳林分局提醒民眾，任何要求加入股票群組、面交現金的投資行為，全是詐騙！請民眾提高警覺，並撥打一六五反詐騙專線或一一０報案，共同守護財產安全。