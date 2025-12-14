接獲桃園學童陳情上下課交通堵塞 何志偉：要為家長、孩子改善壅塞狀況

何志偉近期接連參與桃園市的親子活動，與民眾互動，了解民眾需求。（主辦單位提供）

總統府副祕書長何志偉近期接連參與桃園市的親子活動，接觸不少年輕家長，昨（13日）他出席朝陽森林公園的「桃園HO幸福」活動時指出，自己常遇到家長或小朋友向他反映桃園的交通問題，孩子童言童語提及：「爸爸媽媽很辛苦，因為他們常塞車，但他們每天還是要接我」，他聽了很不好意思，也很難過。

何志偉表示，他是北北基桃社會安全網的召集人，觀察到只要桃園超過千人以上的學校，學童上下課時，學校周邊交通就常面臨癱瘓；校園周邊人行道對有步行需求的學童、家長，也是相當不友善，這是相當不對的事。他語重心長地說，從政者應該要主動看到問題，更要設法解決民眾的需求及無奈。

在學時專攻都市規劃的何志偉表示，不論是在總統府，甚或是桃園市長，從政者應該主動看到問題並設法解決；如果桃園人上下班打開手機地圖，看到的就是一條條代表「塞車中」的紅線，就更需要透過大幅度的都市規劃，加上與市民更多互動溝通，把通學的路做好，讓主要幹線更順暢。

何志偉說，他曾經是TPASS定期票的原始提案人，現在TPASS2.0也要上路，除了鼓勵大家多使用大眾運輸，地方政府更有責任提出更多政策誘因，例如增加公車班次，提高YOUBIKE的布建密度，強化有利騎乘的環境配套等作為。

