接獲炸彈恐嚇訊息 北市教育局啟動校安機制

▲傳一名犯罪嫌疑人揚言將在台北市各國小、國中及高中校園內放置炸彈。示意圖。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 教育部國民及學前教育署（國教署）今（20日）驚傳接獲警政署通報訊息，稱有一名犯罪嫌疑人揚言將在台北市各國小、國中及高中校園內放置炸彈。台北市教育局表示，迄今未發現任何實際危害或爆裂物跡象，第一時間已經啟動校安機制，要求相關學校強化門禁管制及校園巡查。

目前警方擴大追查涉案人真實身份，也加強校園安全巡查，提醒師生注意是否有可疑人士出沒。北市教育局強調任何危及師生安全的恐嚇行為都不會被容忍，將全力配合警政單位依法究辦，絕不姑息。

北市教育局指出，已於第一時間啟動校安機制，要求相關學校強化門禁管制及校園巡查，並同步通報本市少年警察隊，視需要進入校園協助。迄今未發現任何實際危害或爆裂物跡象。教育局會持續掌握情資，並請各校加強校內安全巡查，提醒教職員工生提高警覺，如發現可疑人、事、物，應立即通報學校及警方查證。

