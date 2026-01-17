"接班人"駐團演訓 為傳統藝術注活水

國立傳統藝術中心從2019年開始，啟動「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」，目的就是要培養更多對傳統藝術有興趣的年輕人，一起加入傳統藝術的行列。傳藝中心和當代傳奇劇場、台北木偶劇團、唐美雲歌仔戲團和薪傳歌仔戲團等劇團合作，培養至今共80多位的結訓者，這次也辦到了第四屆的結業式，一共有6名習藝生繼承藝術之美。

唸、做、唱、打，來自不同劇種，不同劇團，接連演出。 「怎樣，說 說 說說說說說阿。」

國立傳統藝術中心，自2019年開始，舉辦駐團演訓計畫，如今已經到了第4屆習藝生的結業典禮。唐美雲歌仔戲團長唐美雲：「可是我要謝謝她的努力，也謝謝她不放棄，所以我都常常跟他說，學習過程不辛苦 你就不會珍惜，學習不辛苦，你就不能去感受到，台上觀眾肯定你的那種感覺。」

當代傳奇劇場藝術總監吳興國：「我們老師會更認真 更努力地，把自己所有的內心經驗跟累積，全部無限的交給他們。」

駐團演訓計畫協助包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、今劇、說唱曲藝等劇種的培訓，至今扶植了46位優秀習藝生。文化部長李遠：「這個計畫會繼續執行，還有很多搭配的計畫繼續一起，譬如說我們會繼續有一些對外，徵求兒童布袋戲的劇本，有一些訓練 一些演出計畫等等，我們要搭配所有的計畫，才可能讓這種東西(傳統藝術)，繼續延續下去。」

傳統戲曲乘載了地方生活、歷史和精神價值，但是傳承人數越來越少，只有不斷注入活水，才能讓傳統戲曲這個重要的文化，綿延不斷。

