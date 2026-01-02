接班地位鞏固? 金朱愛首隨金正恩謁錦繡山太陽宮

北韓官媒的影像今天(2日)顯示，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)的女兒金朱愛(Kim Ju ae，又譯金主愛)首度參拜了安放其祖父和曾祖父遺體的陵墓，進一步鞏固了她作為父親接班人的地位。

金氏家族數十年來一直以鐵腕統治北韓，圍繞其所謂的「白頭血統」(백두혈통，Paektu bloodline)形成的個人崇拜主導著這個封閉國家的日常生活。

現任領導人金正恩是這個世界上唯一的共產君主國家的第三位統治者，繼承其父親金正日(Kim Jong Il)和其祖父金日成(Kim Il Sung)的位置。

金正日與金日成在國家宣傳中被稱為「永遠的領袖」，兩人的遺體均安放在位於平壤市中心的「錦繡山太陽宮」(Kumsusan Palace of the Sun)中，這是一個規模宏大的陵墓。

北韓官媒北韓中央通信社(KCNA)報導，金正恩在最高官員的伴隨下參拜了錦繡山太陽宮。

北韓中央通信社公布的影像顯示，女兒金朱愛也陪同在側。

南韓情報機構去年表示，在金朱愛陪伴父親高調出訪北京後，她現在被認為是北韓的下一任領導人。

金朱愛2022年陪同父親出席了一次洲際彈道飛彈試射，正式向世人公開亮相。

北韓官媒自那時起稱她為「寶貝女兒」，以及「嚮導」(향도，hyangdo)，此一稱謂通常用於最高領導人及其繼任者。

在2022年之前，唯一確認金朱愛存在的資訊，來自前美國職業籃球(NBA)明星羅德曼(Dennis Rodman)，他在2013年造訪了北韓。 (編輯:柳向華)