接班宮﨑駿、新海誠 四宮義俊《青空花火物語》角逐柏林金熊

新銳導演四宮義俊的首部動畫長片《青空花火物語》將角逐柏林影展金熊獎。（華映提供）

第76屆柏林國際影展（Berlinale）日前公佈主競賽單元名單，法國工作室Miyu Productions和日本的Asmik Ace共同製作的日本動畫長片《青空花火物語》（花緑青が明ける日に）入圍，將角逐影展最高榮譽金熊獎。該片是新銳導演四宮義俊的首部動畫長片，也是日本繼2002 年宮﨑駿《神隱少女》、2023年新海誠《鈴芽之旅》後，再次躋身三大國際影展主競賽的日本動畫，台灣預計4月上映。

出生於1980年的四宮義俊曾參與新海誠《追逐繁星的孩子》《言葉之庭》及《你的名字》的製作，風格細膩唯美。四宮義俊是正統的「日本畫畫家」，將傳統日本畫（Nihonga）中特有質感及寫意筆觸，大膽融入數位動畫，使《青空花火物語》的畫面跳脫傳統，呈現宛如流動藝術品般的層次，動畫更安排日本新生代演員古川琴音及萩原利久擔任配音。

《青空花火物語》在2024年坎城影展（Cannes Film Festival）入選動畫日重頭戲「安錫動畫展示單元 （Annecy Animation Showcase）」，在國際市場展引發關注。對於入圍柏林影展，四宮義俊感性表示：「這是與我並肩坐在桌前、親手繪製作品的夥伴，以及參與聲音與音樂製作的眾人共同努力的結果。無數的可能性在畫面中結晶並融合，最終讓這部作品傳達到了柏林。」

《青空花火物語》以一間創業330年的煙火工廠「帶刀煙火店」為中心，描述煙火店面臨土地徵收的壓力，圍繞著在那裏成長的年輕人、還有傳說中的夢幻煙火「守破離」展開的故事。年輕的敬太郎在煙火店堅守了4年，為了代替忽然失蹤的父親完成夢幻煙火的製作，一直獨自沉浸在工作中。另一方面，在東京生活的兒時玩伴式森薰，因為過去的一場事件，選擇離開故鄉。然而，在煙火店即將拆的前一天，她回到了此地。久別重逢的兩人，為了揭開失落煙火的秘密，展開了一場意想不到的計畫……。

柏林影展將於2月12日至22日舉行。本屆主競賽單元的評審團主席由曾執導《我的完美日常》的文溫德斯（Wim Wenders）擔任。《青空花火物語》將於4月上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團（https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan）及Instagram（https://www.instagram.com/skyfilms_movie/）查詢。

