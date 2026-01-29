接班布局再推進 吳東亮次子吳昕豪任台新銀副董事長

（中央社記者呂晏慈台北29日電）台新新光金今天代子公司台新銀行公告，選任董事吳昕豪擔任台新銀行副董事長，並於今天起生效。吳昕豪為台新新光金董事長吳東亮次子，近年相繼出任台新銀行、新光人壽、台新證券董事等職務。

台新新光金控自去年7月24日完成合併後，逐一推進子公司整併進度，其中，台新投信與新光投信已於去年11月完成合併，台新人壽與新光人壽則在今年1月1日正式合併。金管會亦已通過台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨案，合併基準日預定為今年4月6日。

至於銀行子公司方面，台新新光金總經理林維俊去年11月受訪時說，目標是2026年底完成合併，但必須100%把握IT系統沒有問題，才會真的合併。

台新新光金今天晚間代子公司台新銀公布人事異動案，公告吳昕豪接任台新銀行副董事長，由於這樁人事布局頗有接班歷練意味，格外引起關注。（編輯：潘羿菁）1150129