即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派積極布局地方大選，花蓮縣政治版圖長期藍大於綠，現任縣長徐榛蔚與國民黨團總召傅崐萁夫妻聯手，已統治逾20年之久。縣黨部昨（8）日邀請2位表態參選的人選到場，說明相關參選理念，同時定調以「全民調」提名，讓同樣有意投入選戰，卻被排除在外的媒體人何啟聖不滿，不僅放話剷除「傅氏王朝」，更舉桃園市長張善政為例開轟黨中央。

2026九合一大選將近，吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝相繼表態參選，昨日雙雙赴縣黨部說明參選理念，黨部主委盧新榮說明，依據《黨員參加公職人員選舉提名辦法》，上述2人黨籍、黨權、資歷等均符合資格。最終在場委員定調以全民調方式提名人選，日期待日後決定；至於何啟聖則因黨籍、戶籍都不在花蓮，被排除在外。

廣告 廣告

此舉讓何啟聖非常不悅，昨晚放話向國民黨中央相關提名作業單位申訴，以求公平競選的機會，幾小時後再度發文開炮，「翻遍國民黨員參加公職人員選舉提名辦法，有哪條超越選罷法『選前4個月戶籍遷入』的相關規定，提早到『10個月前』遷入？又為何將我排除在全民調之外？」

不僅如此，何啟聖更點名桃園市長張善政，當初也是在徵召前方才完成入黨申請，這正違反了國民黨公職人員選舉提名辦法第6條「入黨或回復黨籍滿4個月」的相關規定；如今卻用「雙重標準」處置他，叫人情何以堪，又如何見容於民主社會呢？

何啟聖忿忿不平，又將炮口對準副秘書長兼組發會主委李哲華，受訪問時援引「年底縣市長選舉提名特別辦法」，其中最受關注的是「藍白合」機制，他認為讓人費解的是，藍白都能合作，但黨內的意見徵詢，竟是如此困擾重重，實在說不過去。

接著，何啟聖痛批國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮，如果真的像其所說，「樂見優透的黨內同志爭取為民服務的機會」，怎麼會選擇用這種「暗渡陳倉」、「掩耳盜鈴」的方式，火速完成民調人選的決議。

何啟聖坦言，他未能親自到花蓮黨部表達參選意願，那是他不瞭解程序，鄭重向花蓮黨部主委道歉，懇乞海涵；但時至今日，難道花蓮縣黨部仍然如此官僚的，這等花蓮縣長選舉的大事，「就不能打通電話，掌握我的參選意願嗎？」

最後，何啟聖質疑，「在花蓮地方孰人不知，國民黨的花蓮縣黨部，是由傅氏家族一手掌控」，此次將他刻意排除在全民調之外，很難不讓人有極其不堪的政治聯想，也加深了自己一定要為了剷除「傅氏王朝」，在花蓮家族壟斷長達23年政治髒污的堅定意志。





原文出處：快新聞／接班徐榛蔚？藍營「這2人」全民調爭花蓮提名 何啟聖氣炸轟黨中央

更多民視新聞報導

人口持續雪崩！馬斯克警告南韓再不生小孩 「北韓根本不用打」就滅國

館長出事了！竟開直播嗆「斬下賴清德X頭」 新北檢今起訴兩罪

為鄭習會鋪路？國共論壇擬重啟 民進黨痛批淪統戰工具

