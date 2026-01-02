接班意味濃！金正恩參謁太陽宮 女兒金主愛站C位

北韓領袖金正恩偕妻女參謁錦繡山太陽宮，值得注意的是，金正恩特別讓女兒金主愛，站在第一排正中央，也就是所謂的「C位」。

據北韓官方媒體報導，在2026年新年到來之際，北韓領袖金正恩率領官員，到已故領袖金日成與金正日陵寢「錦鏽山太陽宮」謁陵。其中最受人矚目的是，金正恩不但帶著女兒金主愛共同出席，而且金主愛還站在C位，接班意味濃厚。

南韓媒體報導，雖然北韓媒體並沒有提到金主愛，不過從附圖可見，金正恩與夫人李雪主，還有女兒金主愛站在第一排，金主愛甚至站在中央位置。

北韓錦繡山太陽宮安放有金日成和金正日的遺體，被視為是象徵北韓金家體制正統性的場所，這次也是金主愛自2022年以來，首次公開前往錦繡山太陽宮。有分析認為，這次北韓釋出金主愛站C位的圖片，可能傳遞出金正恩在接班問題方面所釋出的重要資訊。