接班態勢明顯？金正恩首次帶女兒參謁錦繡山太陽宮

北韓領導人金正恩首次帶著女兒金朱愛赴錦繡山太陽宮參謁。路透社



北韓領導人金正恩週四（1/1）和女兒金朱愛前往安葬祖父與父親的錦繡山太陽宮參謁，而這也是金朱愛首次出現在此場合。有分析認為，此舉傳遞出更強烈的「接班態勢」。

北韓官媒朝中社今日報導，金正恩和妻子李雪主及兩人的女兒金朱愛1日前往錦繡山太陽宮參謁。從照片中可見，金朱愛站在父母中間的C位，明顯強調其重要地位。

南韓韓聯社報導指出，這是金朱愛自2022年於北韓媒體亮相後，首次公開前往太陽宮參謁。錦繡山太陽宮安放有北韓前領導人金日成和金正日遺體，被視為象徵北韓體制正統性的場所。

報導同時指出，金正恩自2012年執政後，幾乎每年元旦都參謁太陽宮，僅2018年、2024年和2025年未露面，今年則攜女亮相。有觀點認為，此舉可能傳遞出接班問題方面的重要資訊。

外界對金朱愛所知不多，根據南韓情報官員，她出生於2013年，現年12或13歲。

今年9月，金正恩赴中國參加北京盛大舉行的9.3閱兵活動時，金朱愛陪同在旁，是她首次隨父親出訪，也令外界好奇平壤此舉可能意在鞏固金朱愛的接班人地位。

