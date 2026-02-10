接班梯隊成形！台積電核准兩大明日之星擢升案 王英郎、張宗生是何許人也？

台積電在今日董事會上核准擢升4位主管為資深副總經理，其中包含王英郎和張宗生兩位台積電明日之星。（翻攝自台積電官網）

台積電今日公布董事會決議，其中包含重要人事擢升，董事會核准了8項高階主管人事案，包含4位資深副總經理及4位副總經理，其中王英郎、張宗生兩位台積電明日之星雙雙被擢升為資深副總經理。

台積電今日發布董事會決議，除了關注配息、股東會時間和員工分紅外，代表台積電下一梯隊的人事擢升案也有新進度，董事會核准了8項高階主管人事案，包含4位資深副總經理及4位副總經理，其中王英郎、張宗生兩位台積電明日之星雙雙被擢升為資深副總經理。

廣告 廣告

王英郎和張宗生雙雙被視為是台積電未來重要接班梯隊成員之一，王英郎當年赴美登板救援台積電美國廠的進度落後，被認為是晶圓廠營運的重要戰將，而張宗生則是手握先進製程的關鍵技術，尤其台積電已將高毛利的成熟製程視作長期發展重點，兩人都是公司不可多得的人才。

王英郎在2025年年初時從亞利桑那凱旋歸台後，業界普遍認為很快就會高升資深副總，不過掌握台積電最重要先進製程的張宗生也相當重要，先前業界傳出台積電董事長暨總裁魏哲家在前資深副總羅唯仁跳槽英特爾後，在人事拔擢上特別小心，甚至陷入兩難，如今以兩位全升的方式來因應。在台積電海外晶圓廠營運愈發重要，同時先進製程占比不斷提升下，兩人都將會是台積電接班下一梯隊的關鍵人物。

除了兩人外，本次董事會決議吳顯揚博士、葉主輝博士擢升為資深副總經理，黃遠國先生、田博仁先生、林學仕先生、袁立本博士擢升為副總經理。

根據台積電官網的介紹，王英郎博士於台積公司服務超過20年，為台積公司的0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、20奈米和16奈米製程技術的量產具有重要貢獻，顯著提升晶圓生產率和改善缺陷密度。王博士亦投入研發更先進的10奈米、7奈米和5奈米製程技術，並成功地將這些技術導入生產。

他於2005年至2011年間獲得中國工程師學會傑出工程師榮譽，並獲頒五次國家發明獎。截至目前為止，王英郎在全球擁有283項專利，其中包括136項美國專利。

張宗生於1995年加入台積公司，曾任晶圓十二B廠資深廠長。擁有營運組織20年以上的實務經驗，參與了晶圓一廠、四廠、八廠、十二廠以及十四廠的技術開發與製造，是成功帶領台積公司先進技術落地量產的關鍵人物。

張宗生於2013年獲選為台積科技院士，並於2025年獲選為台積資深科技院士，以表揚他在創新和卓越工程的成就。張博士在全球擁有52項專利，其中一半為美國專利。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／30年來第一次見到這現象 力積電黃崇仁：記憶體缺到2028年都不一定緩解

台積電再傳洩密／羅唯仁遭高檢署調查 魏哲家面臨人才接班隱患

2030年營收挑戰三千億！群聯潘健成：AI讓NAND Flash缺十年

41歲女星閃離富商「變這樣」！徐寅永暴肥10公斤 親吐整形副作用：假體全拆了