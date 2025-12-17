接班一年敢保證 環隆科技董座：2026年財報一定比今年好

環科董事長歐仁傑特別在意說到做到，他敢保證26年財報一定比今年好。

環隆科技受惠於韓系車廠哨兵系統代工訂單、高階交換機用電源瓦數成長，接班即將滿一年的董事長歐仁傑說，「我可以保證26年財報會比今年好」，營收有機會比今年成長雙位數百分比、毛利率也提高，而新產品無人機用電源供應器、電源轉換器與毫米波雷達，則將成為未來營運亮點之一。

老牌變壓器與電源供應器廠環隆科技（以下簡稱環科），現在電源、資通訊產品代工已經約各貢獻45％左右的營收，去年每股虧損0.44元，今年在韓國車廠起亞的哨兵系統訂單挹注，加上高階網路交換器用電源帶動下，第三季營收以9.02億元創下近三季新高，第三季獲利也在新台幣匯率回穩下，順利轉虧為盈，以稅後盈餘8800萬元創下8季來最佳水準，單季EPS則為0.69元，前三季累計營收來到24.65億元，年增8.02％，前三季每股虧損0.25元。

才自父親手中接下環科董事長一職快滿一年的歐仁傑說，自己沒有一定的把握就不會隨便給承諾，而「我可以保證，26年財報一定比今年好」，營收有機會比今年增加雙位數百分比，毛利率也可望在節流方案實施下而比今年成長。而歐仁傑敢做出這樣的承諾，是因為26年環科營運有兩大成長動能，正是起亞的哨兵系統訂單與高階網路交換器用電源。

歐仁傑表示，環科生產網路交換機用電源已有多年，隨著CSP將AI資料中心資本支出重點從AI伺服器、擴增至網通設備後，高階網路交換機熱度隨之上升，帶動網路交換機電源需求成長，今年880瓦以上的大瓦特數電源已經貢獻環科電源營收占比近4成，相當於全公司有15～20％營收來自於大瓦特數電源。

他進一步指出，跟著交換機客戶產品藍圖走的環科，今年電源供應器出貨主力是1000多瓦的產品，在資料中心用網路交換機800G成為主流、1.6T交換機也蓄勢待發下，2026年電源供應器主要出貨瓦數將提高至2000多瓦，4000多瓦的電源供應器今年已經研發成功，目前正在做測試與驗證，至於2027年輝達將推動資料中心800VDC電源架構，連建於AI資料中心內的交換機也得支援，歐仁傑說，環科「已經跟上了」。

也因此，在電源供應器瓦數增加、交換機需求上升下，他看好2026年環科電源產品的營收將比今年增加。不過，環科並沒有打算投入AI伺服器用電源，歐仁傑認為，AI伺服器用電源迭代太快、門檻太高、更需要太多研發資源，「台灣只剩兩家可以做」，環科將繼續專注於交換機用電源。

而在資通訊產品方面，歐仁傑表示，韓國現代起亞集團藉由整合環科的毫米波感應器於車輛前後方的攝影機上，實現低耗電量的哨兵系統，他透露，不是沒有同業躍躍欲試，可是在精準度與耗電量上都無法跟環科相比，環科仍是現代起亞哨兵系統的獨家供應商，也因此正式成為現代起亞集團Tier-2供應商。

而近來很紅的無人機，歐仁傑表示，環科產品線包括電源供應器、直流電轉換器，以及可以偵測障礙物、輔助降落的毫米波雷達，環科提供的是零組件，根據客戶需求組合成模組。



