接生硬拉扯斷頭！男嬰慘遭「分2截」頭顱卡子宮

印度北方邦近日發生一起駭人聽聞的悲劇，一名孕婦在家中臨盆時，因胎位異常導致難產，原本可轉送醫院救治，但社區衛生工作者與助產士堅持在家中進行接生，最終因強行嘗試接生，造成新生男嬰頭身分離、當場死亡。事件曝光後震驚當地社會，涉案的兩名人員也在事發後逃離現場，目前警方已立案調查並展開追緝。





孕婦難產…接生硬拉「扯斷頭」！男嬰慘遭「分成2截」頭顱卡媽媽體內

孕婦臨盆求助社區衛生員，卻未被送醫，反而私下找來助產士在家接生。（示意圖／民視新聞資料照）

根據外媒報導，事件發生在1月25日，地點位於魯塔村。當天上午9時左右，孕婦拉潔庫瑪莉在家中突然出現明顯陣痛，家屬見狀立即聯絡社區衛生工作者魯帕瓦蒂求助，沒想到對方並未依照流程通知救護車或安排轉送醫院，反而私下聯繫熟識的助產士賈米拉，兩人隨即到場，並決定在未具備完整醫療設備的情況下協助產婦在家生產。

孕婦難產胎位不正卻未送醫，接生人員強行拉扯胎兒，最終釀成男嬰頭身分離的致命悲劇。（示意圖／由AI輔助生成）

孕婦拉潔庫瑪莉在生產過程中很快出現併發症，胎位明顯不正，嬰兒腳部、身體已從產道產出，頭部卻仍卡在子宮內，情況相當危急。依照正常醫療程序，應立即送醫進行手術處置，但魯帕瓦蒂與賈米拉仍堅持自行接生，並未中止行為。據警方調查與家屬指控，兩人為加快生產進度，竟持續對胎兒施力拉扯，最終導致男嬰脖子斷裂，身體與頭部分離，嬰兒當場死亡，頭部仍滯留在產道中。

警方已依涉嫌過失致死立案追查，衛生單位同步介入釐清是否涉及醫療違規與制度疏失。（示意圖／民視新聞資料照）

事發後，兩名涉案人員發現釀禍，未替產婦做任何後續處理便逃離現場。警方表示，已依涉嫌過失致死等罪名立案調查，並正全力追緝逃逸的兩人下落。當地衛生單位也已介入調查，將釐清社區衛生人員是否涉及違規行為，以及是否存在醫療制度管理疏失。









