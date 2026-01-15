接睫毛有年齡限制？「拒40歲以上長輩」引論戰

記者許宇捷、江濬禓／台中報導

從沒見過的特殊規定，台中西屯區一間美睫業者在網路上po出店內規章，其中一項「不接40歲以上的長輩」，貼文一出引起不少網友炸鍋，有人說「不接超過40歲顧客就算了，還加上長輩引發眾怒」，還有人說「40歲以上才是有經濟能力的」，不過也有其他美睫師說，篩選年齡其實與店家的風格，還有睫毛嫁接難度有關。

台中西屯一間美睫業者po出店內規章，其中一項「不接40歲以上的長輩」，貼文一出引起不少網友炸鍋。（圖／翻攝自Threads）

一簇一簇纖長的睫毛，嫁接在顧客的原生睫毛上，每個動作美睫師都不敢馬虎，接睫毛成為不少女生變美的選擇。不過台中西屯一間美睫店業者過年前貼出的公告，其中一項條款卻讓網友炸鍋「不接40歲以上」，另外一張注意事項更是直接打上「不接待超過40歲長輩」。

民眾：「40歲也不算是年紀大的。」

記者：「有人說你40歲是長輩你會怎樣？」

民眾：「我會揍人。」

民眾：「40歲才是有經濟能力的，也許她有被40歲以上的奧客對待過，不能排擠40歲以上，40歲很多美魔女呢。」

業者在官網回覆，由於服務流程、技術條件與風險評估考量，工作室保留選擇服務對象及是否承接預約之權利。（圖／翻攝自IG）

有網友說「原來超過40歲是長輩，還被限定不能進去」，還有「不接待40歲以上客人就算了，還加上長輩二字」，引發熱議，業者也在官網回覆，由於服務流程、技術條件與風險評估考量，工作室保留選擇服務對象及是否承接預約之權利。

實際訪問其他美睫師，其實40歲以上的顧客睫毛生長可能比較緩慢，有些人眼周皮膚也可能變得比較鬆弛。

非當事美睫師珊珊：「很多風格是在做這個中式睫毛的會比較需要顧客，睫毛它是比較濃密的，40歲以上的顧客睫毛，有的它的毛量會比較少，所以如果是以店家風格的話，她可能就會希望她的客戶是有所限制的，有的40歲以上的睫毛狀況還是很好啦。」

其他美睫師表示，其實年輕人接睫毛不一定比較簡單，每人的眼況都不同都會影響接睫毛的難易度。

其他美睫師也說，其實年輕人接睫毛不一定比較簡單，每人的眼況都不同，太常揉眼睛、長期黏雙眼皮貼，就可能造成眼周皮膚鬆弛，大小眼則需調整眼型，影響接睫毛的難易度，不過重要的是不管幾歲每個人都有愛美的權利。

