接種把握機會 新北公費流感疫苗剩餘約8萬劑

《圖說》接種疫苗於轄內衛生所及合約院所開診時間提供隨到隨打服務。〈衛生局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】接種疫苗是預防流感及新冠最有效措施！近來年末聖誕跨年等活動頻繁，病毒傳播風險上升，疾病威脅不可輕忽，新北本年採購103萬劑公費流感疫苗，剩餘約8萬劑，籲請幼兒及長者等高風險對象把握機會儘速接種。同時加強秋冬防疫，鼓勵市民可以「左流右新」同時接種2種疫苗，獲得雙重保護。

衛生局指出，近期氣溫下降，呼吸道病毒更為活躍，依據疾管署監測資料顯示，本年流感季已累計325例重症病例及45例死亡，其中感染民眾有94%未接種本季流感疫苗。

《圖說》「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動海報。〈衛生局提供〉

衛生局表示，為提供市民更完善保護，降低感染後引起併發重症或死亡的風險，協調衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務，凡65歲以上市民自114年10月1日至12月31日止，於本市接種流感疫苗或COVID-19疫苗還可參加「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動，不僅每週抽出多名千元禮券得主，於115年1月7日的期末抽還有機會獲得iPhone 17 Pro Max等多項大獎。