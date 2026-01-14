接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看

根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)



帶狀皰疹引發神經痛，影響生活品質

你以為「皮蛇」只是皮膚病？小心它可能讓你痛苦不堪，甚至與失智有關係。

廣告 廣告

安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，帶狀皰疹（俗稱皮蛇）是由水痘-帶狀皰疹病毒（varicella-zoster virus）再活化所引起。人們在兒童時期感染水痘後，病毒會潛伏於神經中，一旦免疫力下降，病毒就可能再次活化，造成帶狀疱疹。

杜宜憲強調，帶狀皰疹不僅會帶來劇烈疼痛，在水泡痊癒後，還有可能演變為「帶狀皰疹後神經痛」，持續數個月甚至數年，嚴重影響生活品質。

根據統計，一生中得到帶狀皰疹的機會32.2%。年齡愈大，罹病機率愈高；若家人曾罹患帶狀皰疹，或自身患有糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等慢性病，也會提高感染風險。杜宜憲指出，疫苗接種，是目前預防帶狀皰疹與其後續神經痛的最有效方法。

打疫苗防皮蛇神經痛，還能降低失智風險

值得注意的是，近年頂尖醫學期刊陸續發表研究，帶狀皰疹疫苗的效果遠不只「止於皮膚」。2025年4月初，刊登於《Nature》的研究中，史丹佛大學團隊分析了28萬名長者的資料，發現有接種帶狀皰疹疫苗者，在之後7年內，罹患失智症的機率比未接種者低了20%。

杜宜憲進一步說明，這項研究所探討的是早期使用的「減毒活性疫苗」，雖然有效，但保護力會隨時間遞減，而效力更穩定的「重組型疫苗」逐漸成為接種的主流選項。

那麼新一代「重組型疫苗」是否同樣可以保護大腦免於失智？杜宜憲提到，在2024年刊登於《Nature Medicine》的研究發現：重組型疫苗，比減毒活性疫苗能帶來更低的失智風險，而且在女性的效果還更好。

而2025年《Vaccine》期刊的另一篇報導，則回溯性研究分析超過450萬人數據，發現僅僅只注射一劑重組型疫苗，就能降低失智症風險達11%，接種兩劑者，失智風險更下降32%。

「從單純預防感染與神經痛，到可能保護大腦免於失智，我們正在重新認識這支疫苗的潛力。」杜宜憲指出，對於50歲以上民眾、免疫力較弱者或有慢性病史者而言，接種帶狀皰疹疫苗，不只是單一疾病的預防，更是整體健康策略的重要一環，值得民眾納入長期健康規劃。他也提醒，接種前應與醫師充分討論，若身體有發燒症狀，必須等病況穩定後再施打。

延伸閱讀： 「帶狀皰疹」發作如火燒、電擊…每3人就1人終生至少感染一次！醫教防皮蛇「2種疫苗」這樣挑

兩種帶狀皰疹（皮蛇）疫苗比較

疫苗名稱 伏帶疹Zostavax®(活性減毒疫苗) 欣剋疹Shingrix®(非活性、基因重組疫苗) 適用年齡 50至79歲 50歲以上，以及18歲以上高風險族群 接種方式 一劑皮下注射 兩劑肌肉注射，間隔2至6個月（免疫低下者可考慮間隔1至2個月） 保護力 約3年，之後明顯下降 極佳且持久，50歲以上保護力約97%，10年後仍有約90% 接種方式 一劑皮下注射 兩劑肌肉注射，間隔2至6個月（免疫低下者可考慮間隔1至2個月） 優點 價格相對較低，只需打一劑 保護力高且持久，免疫力不好的人也能打 缺點 ●保護力不持久 價格較高，需打兩劑 缺點 ●注射部位出現紅腫熱痛或發癢、頭痛。 ●注射部位疼痛、疲勞、肌肉疼痛、頭痛、發燒、噁心等。 價格 約4500至6800元 兩劑總共約1萬7000至1萬8000 元

各縣市帶狀皰疹補助相關資料

台北市：114/9/1起65歲（原住民55歲）以上弱勢高風險長者免費

凡設籍台北市，65歲（原住民55歲）以上低收、中低收入戶，且罹患重大傷病項目（包含需積極或長期治療之癌症、慢性腎衰竭 、類風溼性關節炎……等共計30大項；申請或相關資訊可至該署全球資訊網「重大傷病專區」查詢）；或愛滋感染者或脾臟缺損免疫低下疾病（包括先天或後天脾臟缺損「Q89.01、Z90.81」及愛滋感染者「Z21、B20」）之民眾。

接種地點：

符合計畫實施對象之民眾，應攜帶相關佐證資料前往臺北市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明等8個院區）接種。符合公費補助對象民眾前往接種前，請務必先行致電確認院所疫苗庫存。

攜帶文件：

●身分證及健保卡（原住民須附原住民身分證明，如戶口名簿或戶籍謄本等）



●低收或中低收入戶證明（效期內）



●持有重大傷病註記（效期內）或符合公告疾病證明文件

補助方式：

補助施打2劑欣剋疹疫苗，2劑間隔2-6個月。

新北市：65歲（原住民55歲）以上弱勢高風險長者免費

即日起，只要設籍新北65歲（原住民55歲）以上，低收或中低收入戶長者，且罹患免疫低下疾病之市民，提供免費疫苗。符合接種資格之民眾，可攜帶健保卡及相關證明文件，就近前往新北市29區衛生所接種，疫苗數量有限，用罄為止。

疫苗接種原則：未曾接種者，公費補助2劑，兩劑間隔至少2個月。

接種時程與檢附資料

接種資格 (須同時符合以下三項條件) 檢附資料 設籍新北市，低收或中低收入戶 低收或中低收入戶證明 (有效期內) 65歲以上或55歲以上原住民 健保卡 (原住民須附戶口名簿或原住民身分證明) 罹患免疫功能低下疾病者 (ICD-10) 醫師開立診斷證明書及相關醫療證明 (須包含免疫功能低下疾病名稱及代碼) 1、患有免疫缺乏症者 (D80-84) 醫師開立診斷證明書及相關醫療證明 (須包含免疫功能低下疾病名稱及代碼)

桃園市：50歲以上，符合3條件提供1劑疫苗免費接種

一、實施期程：自115年1月1日起至12月31日止。

二、實施對象：需設籍桃園市，並同時符合下列條件。

（一）年齡滿50歲以上【民國65年（含）以前出生】

（二）已於114年接種流感疫苗及新冠疫苗。

（三）已簽署預立醫療決定書（Advance Decision, AD）。

三、補助方式：提供1劑非活性帶狀疱疹疫苗予實施對象免費接種。

四、接種原則：

（一）從未接種過非活性帶狀疱疹疫苗者，提供自費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗，同時安排間隔2至6個月內免費接種第2劑；如屬低收入戶或中低收入戶身分者，前述原應自費接種之1劑，亦由市府補助，提供完整2劑免費接種服務。

（二）曾接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗且間隔至少2個月者，提供免費接種1劑非活性帶狀疱疹疫苗。

五、接種地點：本市各區衛生所。

新竹市：50歲以上，一次性補助2000元

凡年滿50歲的市民，接種日前設籍新竹市並連續居住滿1年以上，自114/8/15起每人一次性補助最高2千元（以接種日起算，不溯及既往。期限至115年12月31日，額滿為止）。

申請應備文件？

●新竹市轄內公費疫苗合約醫療院所之開立收據正本，需有接種人(1)姓名、(2)用藥日期、(3)藥品名稱、(4)醫療院所蓋章



●3個月內含個人遷徙記錄之詳細記事戶口名簿或戶籍謄本(全戶戶籍資料)



●申請人身分證

●匯款存摺封面 (限接種人或所提法定監護人匯款帳戶)



●受委託人之委託書、身分證

市民至竹北市轄內有提供帶狀疱疹疫苗施打的醫療院所，打完帶狀疱疹疫苗之後，備齊上述文件，至新竹市衛生局10樓疾病管制科，地址:新竹市中央路241號，電話：03-5355130。或線上補助申辦服務。

網站查閱：新竹市衛生局

帶狀皰疹疫苗收費？

目前有兩種帶狀皰疹疫苗，第一種是伏帶疹（ZOSTAVAX），一劑4800至5500元；第二種是欣剋疹（Shingrix），一劑8000至9000元，需打2劑。每人補助3800元，低收入戶補助費最高4800元，依收據金額實支實付，補助以每人一次為限。

竹北市：50歲以上，最高補助4800元

凡設籍竹北市滿1年以上並持續居住，年滿50歲的市民提升補助至3800元，低收入戶補助為4800元。

申請應備文件？

●醫療院所開立收據正本（需有接種人姓名、用藥日期、藥品名稱及醫療院所蓋章／帶狀疱疹疫苗貼紙）



●詳細記事戶口名簿或戶籍謄本（三個月內）



●申請人身分證、印章



●受委託人身分證、印章

市民至竹北市轄內有提供帶狀疱疹疫苗施打的醫療院所，打完帶狀疱疹疫苗之後，備齊上述文件，至竹北市公所一樓社會課。地址:新竹縣竹北市中正西路50號。電話：03-5515919分機143。

網站查閱：新竹縣政府衛生局醫政機構查詢

帶狀皰疹疫苗收費？

目前有兩種帶狀皰疹疫苗，第一種是伏帶疹（ZOSTAVAX），一劑4800至5500元；第二種是欣剋疹（Shingrix），一劑8000至9000元，需打2劑。每人補助3800元，低收入戶補助費最高4800元，依收據金額實支實付，補助以每人一次為限。

苗栗縣：50歲至79歲低收／中低收入長者免費

苗栗縣2024年首次提供50歲至79歲（民國34至63年次）低收入和中低收入戶免費施打帶狀皰疹疫苗。針對符合資格者，陸續由18鄉鎮市衛生所通知接種，民眾可依通知時間、地點，攜帶健保卡、身份證、低收入或中低收入證明前往接種，數量有限，至疫苗用罄截止，若有相關疫苗問題，可洽詢當地衛生所，或03-7558080。

彰化縣：提供1萬名縣籍65歲以上長者完成兩劑接種

為守護長者健康、降低帶狀疱疹（皮蛇）帶來的神經痛及併發症風險，彰化縣正式啟動帶狀疱疹疫苗防護行動。由縣府自購 2萬劑疫苗，提供1萬名設籍彰化滿一年65歲(含原住民55歲）以上長者完成兩劑接種。

1、低收及中低收入戶長者接種兩劑全額免費，由縣府補助。

符合資格的低收、中低收入戶長者，將由衛生局主動寄發通知單，屆時持單與健保卡即可前往衛生所接種。

2、一般長者接種兩劑僅需自付6,000元，不足部份由縣府補助（市價18,500-20,000元）。

一般長者於1月20日起至衛生所預約登記後，由衛生所提供繳費單，透過銀行臨櫃匯款及超商等通路繳費，成功繳費後會接到簡訊通知或預約登記14日後，即可到衛生所完成第一劑接種。

開放時間：自115年1月20日起，可至各鄉鎮市衛生所臨櫃預約登記。





嘉義縣：70歲以上低收／中低收入長者免費

嘉義縣免費帶狀皰疹疫苗，限定設籍嘉義縣滿1年70歲（含）以上低收、中低收入戶，攜帶健保卡、身分證至該縣18鄉鎮市衛生所，免費接種2劑型帶狀皰疹疫苗，2025年3月起開打，預估有近600人受惠。

嘉義市：50歲以上低收／中低收戶民眾免費

嘉義市政府自114年5月15日起，開放設籍嘉義市滿1年之低收、中低收入戶50歲以上長者接種帶狀皰疹疫苗，直到疫苗用罄為止。符合資格的市民，都可以到戶籍所在地的衛生所接種，免費獲得2劑帶狀皰疹疫苗的保護。

接種時程與攜帶證件

接種帶狀皰疹疫苗需施打2劑，2劑之間的間隔時間為2～6個月。前往接種時，民眾需攜帶健保卡、114/115年詳細記事戶籍謄本（請至戶政事務所申請）以及114/115年低收、中低收入戶證明（請至區公所申請）。東區居民可至東區衛生所接種，電話：05-2750423；西區居民則可至西區衛生所接種，電話：05-2337355。

台南市：65歲（原住民55歲）以上低收／中低收高風險慢性病患免費



台南市政府提供設籍台南市年滿65歲（原住民55歲）以上，具有低收入或中低收入戶身分，且罹患高風險慢性病者，免費接種帶狀皰疹疫苗，接種劑數共2劑，須間隔2至6個月，符合資格民眾可向各區衛生所預約接種。（14年度補助已用完，需等115年度政策開放）

金門縣：65歲以上低收／中低收入長者免費

金門縣針對設籍該縣65歲以上低收、中低收入戶長者，將全額補助接種帶狀皰疹疫苗。施打疫苗為「欣剋疹」，該疫苗每劑約為市價9千餘元，依期程每人應接種2劑，2劑接種至少間隔6個月，已先行針對所有符合長者之接種意願進行調查，造冊後交由各鄉鎮衛生所進行長者的接種及再通知作業，符合接種對象可攜帶健保卡前往衛生所接種。

連江縣：擴大為50歲以上族群免費

年齡條件：50歲以上成人 (民國65年以前出生)

設籍條件：113年1月1日以前設籍連江縣者或是設籍已滿2年者(請提供戶籍謄本記事欄不可省略，以便查驗)



連江縣提供新款欣剋疹（SHINGRIX）帶狀皰疹疫苗，每人需接種2劑（須間隔2至6個月）。曾接種過兩劑新款「欣剋疹（SHINGRIX）帶狀皰疹疫苗，已具備保護力，就無需再接種。



接種小叮嚀：



?各鄉門診時間將按月公告，請鎖定衛生局公告資訊。

?若曾打過舊款伏帶疹疫苗，需間隔2個月以上。 有疑問請洽諮詢專線：(0836) 22095 分機 8855 (王小姐)

花蓮縣：50歲以上低收／中低收入、65歲以上慢性病患免費

花蓮縣政府「帶狀皰疹疫苗接種計畫」每年提供3000劑，供設籍花蓮縣50歲以上中低收入／低收入、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者免費接種。

符合條件的民眾，可至本縣13鄉鎮巿衛生所預約接種（通常於5-6月開放），也可選擇跨鄉鎮施打，接種當天請攜帶健保卡、身份證（驗完歸還）、身分證正反面影本及中低或低收證明、慢性病處方箋或相關證明文件，若為55歲至64歲原住民另請攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本，若有相關問題請洽詢13鄉鎮巿衛生所。

▲（圖／翻攝花蓮縣政府官網）

本文不授權媒體夥伴

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

女兒獨照失智父，兩年花光600萬「一張收據也沒有」！親手足為安養費反目成仇…專家揭3件事越早做越好

老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實

冬天洗澡「先洗頭」恐中風？醫曝「順序」不重要，洗完1動作才關鍵：恐使血壓飆升、心梗發作