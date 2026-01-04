接管委內瑞拉 川普將開放美商採委國石油

美國加州洛杉磯民眾舉行反戰集會，高舉「停止轟炸委內瑞拉」及「不要血石油」等標語，抗議總統川普對委國採取軍事行動。

（路透）

記者康子仁綜合外電報導

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子佛羅雷斯，兩人被帶往紐約受審。美國總統川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉；並將允許美國石油公司進入委國，開採其豐富的原油資源。

川普在佛羅里達州海湖俱樂部舉行記者會，說明這波行動的相關細節；還透過自家社群媒體「真實社群」發布美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」押解馬杜洛的照片。照片中，馬杜洛身穿運動服，旁邊可見一名穿著印有美國緝毒局（ＤＥＡ）標誌外套的人士。

川普在記者會上說，在他指示下，美軍在美東時間二日深夜及三日清晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯執行一項非凡的軍事行動；過程中沒有任何一名美軍喪生，美國也沒有任何軍事裝備損失。

川普形容美軍逮捕馬杜洛的行動，如「針尖般」精準打擊；美軍趁夜色「猛衝」官邸臥室，速度快到馬杜洛來不及逃離。他全程監看這場行動，「就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

川普並警告委內瑞拉其他政界與軍方人物，「馬杜洛所遭遇的事情，也可能發生在他們身上」。他在記者會也警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強施壓。

美國總統川普在其「真相社交」帳號上發布一張照片，顯示他與中央情報局（CIA）局長拉特克利夫，在佛羅里達州棕櫚灘川普海湖莊園內全程觀看美國在委內瑞拉的系列軍事行動。川普聲稱：比任何好萊塢電影還精彩。（取自@realDonaldTrump/路透）

川普表示，在能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」；並將讓美國規模龐大的石油公司進入委國，投入數十億美元，修復當地基礎設施，特別是石油基礎設施，並開始為其創造收入。

川普稱這次行動是陸海空的聯合作戰，形容為「第二次世界大戰以來不曾見過的行動」。他稱馬杜洛是毒品恐怖分子、龐大犯罪網絡的首腦，這次行動是將獨裁者繩之以法。他聲稱，委內瑞拉政府正利用石油收入來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺以及綁架」。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行。馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

這張截圖來自白宮「快速反應47號」帳號在X.com網站上發布的視頻。畫面顯示委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜洛（中）在紐約市美國緝毒局（DEA）辦公室的走廊被押送。（取自@RapidResponse47/路透社）

馬杜洛政府一向否認涉及任何犯罪，並指控美國意在推動委內瑞拉政權更迭，是出於圖謀掌控委國自然資源，特別是龐大的石油儲量。而川普多次重申，並未尋求委國政權更迭。

馬杜洛預計五日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。