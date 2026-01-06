接管委國石油讓中俄傻眼！ 大賣空本尊預測：美國將迎來長期利多

委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）與美國石油巨擘雪佛龍在委內瑞拉合作生產的油廠資料照片。路透社



在美國房市泡沫中進行「大賣空」而一戰成名的傳奇投資人貝瑞（Michael Burry），近日對於美軍突擊活捉委內瑞拉總統馬杜洛的事件提出評論。他認為，目前對此事件沒有什麼反應的投資人，恐怕是低估了這起事件的深遠影響。

貝瑞在X平台上於週一（5日）凌晨發文表示，中長期來看「遊戲規則已經改變」，且「市場並未將週末事件可能帶來的所有後果計入定價」。他隨後又在X平台上寫說：「儘管市場反應冷淡，但這是一個典範轉移（paradigm shift）的事件。」

在美國於週末生擒總統，且川普總統表示美國暫時將「接管」這個石油資源豐富的國家後，基準油價在週一僅上漲不到 1%，而美國股價週一收高大漲。

貝瑞先提到這次事件可能挫傷中國，降低台海的風險，他說，這次抓捕馬杜洛行動是「對中國的嚴正警告」（shot across China's bow）。他指出，中國在「一帶一路」倡議下向委內瑞拉提供了數十億美元的貸款，而這些貸款是以未來的委內瑞拉石油產出作為抵押，而這些石油資源「現在已掌握在美國手中」。

他寫道，中國現在可能已經有了一份如何奪取台灣控制權的「藍圖」，但也「必然對川普治下美國那種令人火大的膽量和果斷力量，感到敬畏」。

貝瑞表示，就觸犯制裁的可能性而言，中國股票現在給他的感覺「風險稍微更高」。他寫說，如果中國升級在南海的挑釁行為或針對台灣，阿里巴巴、百度和其他潛在的制裁目標「可能會面臨一些波動」。

這位偏好尋找與市場逆向管道的投資人還寫說，「普丁的下巴一定掉到地上」，因為美國在「幾乎幾秒鐘內」就完成了俄羅斯在烏克蘭嘗試了三年卻未竟的事業。他補充說，中長期來看，俄國石油「剛剛變得不那麼重要了」，因為開發委內瑞拉石油可能會強化美國，並「削弱俄羅斯的收入與影響力」。

貝瑞還暗示，如果美國煉油廠將加拿大原油更換為委內瑞拉石油，加拿大和墨西哥在與美國的貿易中可能會「失去相當大的籌碼」。

這位資深投資人也提到，哈里伯頓（Halliburton）、施蘭卜吉（Schlumberger）和貝克休斯（Baker Hughes）等美國石油服務公司「應會顯著受益」，因為美國承包商將承擔修復及更新委內瑞拉管線與煉油廠的任務。

更進一步，貝瑞預測美國將迎來「長期利多」，因為委內瑞拉石油的流入將意味著汽油、柴油和航空燃油價格的下降。他說，這可能會壓低物價，使消費者，特別是低收入者受益，降低供應鏈成本，並緩解企業主對未來的一些不確定性。

