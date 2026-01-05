接管委國還不夠！川普放話拿下格陵蘭 丹麥總理呼籲美方停止威脅

美國總統川普（Donald Trump）再度提出併吞格陵蘭的言論，加上白宮高層顧問妻子在社群媒體發布爭議貼文，引發丹麥強烈不滿。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）當地時間1月4日發表聲明，要求美國「停止威脅」，強調美國無權併吞丹麥王國的任何領土。

丹麥總理佛瑞德里克森。 （資料照／《美聯社》）

綜合《BBC》、《ABC NEWS》1月4日報導，佛瑞德里克森在丹麥政府網站發布的聲明中表示，美國談論需要接管格陵蘭「完全沒有意義」。她強調丹麥與格陵蘭都是北約成員國，受到該聯盟的安全保障，丹麥已與美國簽訂國防協議，讓美方得以進入格陵蘭，且丹麥已增加在北極地區的安全投資。她呼籲美國停止對歷史盟友及已明確表示不願出售的國家與人民發出威脅。

廣告 廣告

爭議起因於當地時間1月3日，川普副幕僚長史蒂芬·米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂·米勒（Katie Miller）在社群平台X上發布一張圖片，顯示美國國旗覆蓋格陵蘭地圖，並配上「即將到來（SOON）」字樣。丹麥駐美大使索倫森（Jesper Møller Sørensen）隨即回應表示，友好地提醒大家，兩國是盟友，並表示丹麥希望其領土完整得到尊重。

凱蒂發布一張顯示美國國旗覆蓋格陵蘭地圖的圖片，並配上「即將到來」字樣。 （圖／翻攝X「 @KatieMiller 」）

川普1月4日接受《大西洋》雜誌專訪時重申立場，表示「我們絕對需要格陵蘭，我們需要它來防禦」。他多次強調格陵蘭的戰略位置及豐富礦產資源對美國國家安全的重要性，並未排除使用武力取得該島控制權的可能性。

格陵蘭首相尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也發表聲明回應，強調「我們的國家不是超級大國政治修辭中的棋子。我們是一個民族、一個國家、一個民主體制，這一點不容忽視、必須受到尊重。」他提到社群媒體上的不尊重貼文，表示願意對話但必須透過正確管道並尊重國際法，而非透過隨意且不尊重的社群媒體貼文。

川普強調美國絕對需要格陵蘭。 （資料照／《美聯社》）

格陵蘭自18世紀初即受丹麥統治，1979年獲得自治權，但國防與外交政策仍由丹麥掌管。該島人口約5萬7000人，多數民眾支持最終從丹麥獨立，但民調顯示絕大多數反對成為美國一部分。川普去年12月任命路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為格陵蘭特使，當時已引發丹麥與格陵蘭領導人的強烈不滿。

此波外交風波發生在美國對委內瑞拉採取軍事行動之後。美軍3日在委內瑞拉首都進行空襲，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子並將他們帶往紐約。川普隨後在記者會上表示，美國將「管理」委內瑞拉直到政權過渡完成。

延伸閱讀

牛彈琴：美國露出獠牙，現在最危險的三個國家

才剛誇她能讓委國再次偉大！川普翻臉警告副總統：若不配合下場更慘

台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練