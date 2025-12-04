接續家人志業遺願 把握因緣傾力付出

澳洲黃金海岸聯絡處第三任負責人「溫慶玄」，也是與當地志工合力打造靜思堂的推手之一。2011年，溫慶玄回台照顧母親，之後發現罹患多發性骨髓癌，有幸有幹細胞治療技術，重獲健康。直到2023年確診新冠肺炎之後，癌症復發，今年癌細胞的攻擊更強，於9月8日往生。溫家三代慈濟人，今年參加桃園歲末祝福，承襲了溫慶玄樂善好施精神，四人圓滿榮董，把握因緣出錢出力。

五月合影的全家福十個人，雖然2025年歲末祝福之前，大家長溫慶玄，此生畢業離去，但慈濟這一條路，溫家人繼續前行。

溫慶玄的女兒 溫佳穎：「我們全家人一起給上人祝福，希望上人能夠知道我們，我們全家人都在慈濟，沒有走掉。」

樂善好施的溫慶玄，做慈濟28年，最後一項醫療奉獻，捐贈一部義診車給台北慈濟醫院。

溫慶玄的女兒 溫佳穎：「上人說的，頭頂別人的天，腳踏別人的地，取之當地，用之當地，這句話其實對我們來講，不管今天是海外，還是在台灣，我覺得這句話對我們來說，都是非常深刻的。」

1997年，溫慶玄和太太王桂嬋，舉家移居澳洲黃金海岸，受證後在當地為慈濟建一個家，黃金海岸靜思堂。

溫慶玄的太太 王桂嬋：「溫師兄當了8年的負責人，我們只有做慈濟，沒有做任何的生意，所以說，我們跑來跑去，(做慈濟事)都很方便。」

慈濟慈善基金會副執行長 劉濟雨：「那時我在馬來西亞的時候，也邀請他們去馬來西亞，跟新加坡參加活動，印尼那邊義診，也是請他們夫妻過去參加，還有他們黃金海岸的 一些師兄師姊。」

溫慶玄的兒子 溫政翰：「這段時間爸爸離開，整個慈濟團隊，還有上人的祝福，讓我再次想念在澳洲，在學生時代跟著父母，做慈濟的時候，那段時間更有意義，比只是單純在事業上，學習到的更多。」

積善之家有餘慶，溫家也回饋桃園靜思堂，接引人間菩薩。

慈濟志工 鄭文章：「感恩溫佳穎師姊，她提供，整個費用都她來提供，整個音控的設備全部換新，線路也全部換新，因為這個已經快20年了。」

知道困難在哪裡、知道慈濟需要什麼、欠缺什麼，溫慶玄家族實踐著，大愛包容地球村。

