「接續張文未完成任務」恐嚇高雄12/25有更大事件 警掌握6個IP追查

有網友發文稱將在耶誕節於高雄車站犯案。（翻攝自Google Maps）

台北車站、中山商圈昨（19日）驚傳駭人攻擊事件，未料網路上竟有網友發文稱和嫌犯張文「是兄弟」，預告接下來將在高雄犯案，造成民眾人心惶惶，高雄市長陳其邁今（20日）一早到高雄車站巡視，並表示目前初步掌握到6個IP，其中1個已經排除，將全力追查，同時也要求警察局全面提升捷運、輕軌、各大交通樞紐警戒、加派警力巡邏，保障市民安全。

19日晚間有網友在Threads發文，寫下「張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點高雄車站」，並留言回覆網友「12/25會有更大的事件等著你們」，引發民眾恐慌。

雖然該帳號和貼文很快就下架，但高雄市府不敢輕忽，高雄市長陳其邁今(20日)也特別至高雄車站巡視，要求警方務必全力追查PO文的人，經初步掌握可能有6個IP，目前1個已經排除。

該網友聲稱將完成張文未完成的任務。（翻攝自Threads）

為防範模仿效應，高雄市長陳其邁下令大眾運輸系統的報案列為最優先派遣案件，另外，重要場站動員234名警力，高雄車站也增派34名警力，並要求車站保全提高警覺。高雄車站站長黃登瑞也表示，保全同仁都把警棍、辣椒水等隨身防護具帶在身上，透過高密度巡邏與守望勤務，提高見警率，希望能產生嚇阻作用，避免再有憾事發生。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





