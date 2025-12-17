接續福建號航艦威嚇？ 國防部：23共機今晨出海「聯合戰備警巡」

中共解放軍轟-6轟炸機資料照>國防部2024.7.11公佈攔截監控中共解放軍轟-6轟炸機照片。國防部



國防部長顧立雄今天（12/17）上午剛證實中共第三艘航空母艦福建號在成軍後首度通過台灣海峽，於昨天北上進廠進行缺失改正。接著又有大批共機出海對台灣進行灰色地帶侵擾，國防部表示，自今天上午08時30時分起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

中共解放軍殲-10戰鬥機（中國稱「殲擊機」）。資料照。國防部提供

對於大批共機、共艦假借「聯合戰備警巡」之名，在台海周邊侵擾，國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

