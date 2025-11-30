接藥師公會祕書長 綠營黃金舜：有考量

中華民國藥師公會全國聯合會11月30日舉行「第十五、十六屆交接典禮暨晚宴」，民眾黨立委林憶君（左）正式接任第十六屆理事長，她感謝卸任理事長黃金舜（右）的貢獻。（鄧博仁攝）

中華民國藥師公會全國聯合會11月30日舉行「第十五、十六屆交接典禮暨晚宴」，並頒發藥事報導獎，本報獲平面組佳作肯定，由食藥署長姜至剛（左）頒獎給本報記者鄭郁蓁（中）、林周義（右）。（鄧博仁攝）

藥師公會全國聯合會昨舉辦交接典禮暨晚宴，民眾黨立委林憶君接任第16屆理事長，宣示推動藥師在長照、公衛、社區健康照護的角色。立法院副院長江啟臣、民眾黨主席黃國昌、國民黨立院總召傅崐萁等人出席祝賀，藍白領袖齊聚，過去藥師公會全聯會和綠營交好的畫面已不復見。

林憶君曾任藥師公會全聯會祕書長，民國112年被列入民眾黨不分區立委名單。時任理事長黃金舜則是民進黨籍，任內力挺執政黨不遺餘力，曾爭取不分區立委，但未被列入安全名單內而退出爭取，更號召藥師公會全聯會改挺民眾黨，將藥師送進國會。

黃金舜在典禮上致詞表示，自己擔任2屆理事長期間遇到新冠疫情，藥師公會整合全台7千多家健保特約藥局，投入防疫送藥及口罩、快篩實名制。藥師也突破台灣外交環境艱困，與印尼、韓國藥師會締結姊妹會，深化國際交流。他任內也爭取2023亞洲藥學年會在台舉辦，讓國際看到台灣成績、讓民眾看到藥師專業。過去藥師薪水約5萬元，現在已提升到8、9萬元，這是屬於全體藥師的榮耀。

林憶君說，從SARS到新冠疫情，全國藥師從未缺席，每場挑戰都堅守崗位、守在疫情第一線，守護國人健康。藥師價值不只是發藥、調劑，更是對民眾的關懷，讓用藥更安全、治療更完整、民眾更安心，實現「藥師在的地方，就是安心的所在」。

有別於黃金舜任內，藥師公會全聯會晚宴多次邀請總統、副總統出席，昨天交接典禮上則是藍白星光熠熠。江啟臣致詞表示，林憶君是藥師公會全聯會首位女性理事長，象徵未來全聯會將走向更多元、開放、具包容力。

衛福部政務次長林靜儀表示，黃金舜為藥師公會全聯會創造黃金時代，相信在林憶君政通人和的帶領下，將再創高峰。未來在藥品政策，包括強化藥品韌性、社區藥局供藥網絡等，都需要向林請益，也希望全聯會協助政策精進。

外傳黃金舜卸下理事長職務後將回鍋擔任祕書長，引發藥界議論。對此，他先是表示自己是榮譽理事長，之後又鬆口說「有在考量」，似乎並不避諱此事。

藥師公會全國聯合會昨日亦頒發「114年藥事報導獎」，《中國時報》健康中心記者鄭郁蓁、王家瑜、林周義，以「我的身體我做主 事後避孕丸轉類指示藥 未來藥局買得到」系列報導，獲平面組佳作肯定。