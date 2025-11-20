接裝Altius-600M攻擊型無人機 梅復興：好用但「這一點」不夠強

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部長顧立雄昨天視導Altius-600M攻擊型無人機接裝作業，並指這型攻擊無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。不過，軍事專家梅復興分析指出，Altius-600M攻擊型無人機彈頭 (戰鬥部) 的重量僅約3.2公斤 (7磅)，相較於同樣是採取頂攻模式的「標槍」反裝甲飛彈 (彈頭重達8.4公斤) ，Altius-600M攻擊型無人機攻擊的目標種類，大小與強固化程度絕對會比較有限，或許正是軍方正研擬引進更大型 (彈頭更重) 之攻擊型無人機的原因。

軍方採購美製2款攻擊型無人機的計畫，是以「獵鴞專案」為代號，軍方人士證實，目前已啟動「獵鴞專案第二階段」購案的相關作業，在「彈簧刀300」人員殺傷無人機，以及「Altius 600M-V」反裝甲無人機的基礎之上，爭取向美國採購威力更強大丶航程更遠的攻擊型無人機，或是就現有美製兩款攻擊型無人機進行增購，數量會在800架至1200架之間。

國防部長顧立雄在今年8月曾說，未來也不排除按照聯合戰力規劃及國家財政裕度，適時籌獲Altius-700系列的升級版。

長期研究台灣軍事合作的軍事家梅復興今天指出，國軍積極引進換裝Altius 600M攻擊型無人機是非常正面的做法。這對於幫助在使用遊蕩彈藥 (loitering munition/LM，或美軍現在的正式稱謂：「發射式效應器」/Launched Effect/LE) 方面嚴重落後的國軍迅速建立些基礎能量並累積操作與戰術運用經驗等，尤具價值，非常值得肯定與支持。

不過，該型機全重約12公斤，彈頭 (戰鬥部) 的重量僅約3.2公斤 (7磅)。梅復興分析指出，固然號稱因可精確選擇打擊目標弱點 (包括頂攻) 而對裝甲目標具一定反制效果，但相較於同樣是採取頂攻模式的「標槍」反裝甲飛彈 (彈頭重達8.4公斤) ，Altius 600M適於攻擊的目標種類，大小與強固化程度絕對會比較有限，暨或戰術效益會有差。

他表示，譬如說，這種大小的彈頭對於機械化登陸艇 (數十噸級) 或頂部防護較佳的裝甲車輛等可能就會力有未逮。 而這或許也正是軍方正研擬引進更大型 (彈頭更重) 之攻擊型無人機的原因。

