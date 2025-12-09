接見世界留台校友會 卓揆盼成為台灣走向國際力量

行政院長卓榮泰今日(9日)下午接見「第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團」，向多位來自各國的留台校友表達肯定，也感謝他們長年於海外支持台灣、協助推動僑生服務與國際交流，致力扮演「親台派」角色，成為台灣走向國際的堅實力量。

僑委會委員長徐佳青致詞表示，留台聯總成立以來凝聚全球校友，明年將首次回到台灣舉辦年會，預期將吸引更多校友參與。她也提到，過去1年，台灣僑生人數已增加至5萬人，政府在政策與預算上的支持讓僑生照顧更為完善。

卓榮泰則指出，從之前花蓮光復鄉在災後湧入50萬人次「鏟子超人」志工協助，可見各界對台灣土地的情感、彼此信任的精神是最可貴的力量，而海外校友在災難期間的關心也同樣令人感念。

他表示，過去70多年來已有17萬留台校友在世界各國成為重要的產業人才，為台灣與世界建立更緊密的聯繫。卓榮泰強調，台灣自由學風、合理學費、友善社會、高品質公共衛生與健全民主制度是吸引國際學生的重要基礎，也構成台灣最堅實的國家力量。

卓榮泰表示，今年國家經濟成長率可望達到7.37%，繼去年5.27%後，持續在亞洲四小龍名列前茅，甚至超越中國。政府將於明年編列新台幣311億元推動「AI新十大建設」，全力推動產業智慧化，包括矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具等關鍵技術，同時提升國家算力，期望未來能躋身全球前五強。

不過他表示，至今立法院遲未審議總預算，恐將影響治水、社福、基礎建設與產業發展等，呼籲立院儘速完成審查。

最後，卓榮泰轉述賴清德總統強調的目標「國人健康、國家更強、要世界擁抱台灣」。他表示，政府將與海外留台校友共同努力，期盼都能成為「親台派、支台派」，把世界的力量引進來、把台灣的聲音發出去，也讓台灣走向國際、壯大自己。