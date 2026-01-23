接見亞利桑納州參議員 總統：盼協助推動解決台美雙重課稅

賴清德總統今天(23日)接見「美國聯邦參議員加勒戈訪問團」，感謝加勒戈長期堅定挺台。總統表示，面對中國的武力威脅，台灣會不斷擴大國防投資提升自我防衛能力，也希望國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。總統也期盼來自亞利桑那州的加勒戈能協助美國國會儘速通過，解決台美雙重課稅法案，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。

美國聯邦參議員加勒戈(Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥)偕資深國會幕僚訪台，此行是加勒戈首度以聯邦參議員身分來訪，而且是今年首位訪台的美國國會議員，備受各界關注。

賴清德總統23日下午於總統府接見「美國聯邦參議員加勒戈訪問團」時，首先歡迎加勒戈二度造訪台灣，並感謝加勒戈長期關注國際安全及印太地區的發展，多次支持在年度《國防授權法》(NDAA)中加入挺台條文，展現對台灣的關心與支持。

總統表示，台灣是印太和平穩定的樞紐，台灣愛好和平，也有決心堅定維護現狀，但近期中國持續在台灣海峽及區域的軍事活動，搭配經濟、軍事、外交脅迫及認知作戰等手段，提高對台灣的壓力，同時引發區域內其他國家的不安，台灣必須不斷提升自我防衛的能力，也提出400億美元的國防特別預算，希望打造台灣之盾，確保區域的和平穩定。

總統強調，台灣深知必須展現自我防衛的決心，擴大投資台灣國防產業，才能獲得其他國家的協助，因此台灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主的生活方式，也希望國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

談及台美經貿交流，總統表示，近期台美完成關稅談判，台北與鳳凰城航線也順利啟航，他相信未來台、美高科技產業的合作將會更加密切，他期盼來自亞利桑那州的加勒戈能協助推動避免台、美雙重課稅的法案通過。總統說：『(原音)可以預見在大鳳凰城地區將有更多半導體生產跟研發設施，也將持續深化台美關係。我也希望加勒戈協助推動美國國會儘速審議通過，解決台美雙重課稅法案，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。』

加勒戈致詞時則表示，華府已注意且樂見台灣對於國防的投資，美國國會對於台灣的支持是跨黨派的，希望台灣在國際上能有一席之地，也反對任何國家以任何形式壓迫台灣。

至於台、美雙重課稅的議題，加勒戈談及，這確實是需要解決的問題，因為不僅許多台灣企業到亞利桑那州投資，亞利桑那州的無人機等企業也開始到台灣布局，他希望未來亞利桑那州與台灣的合作可以持續深化，也期盼不管美國是誰當總統，都能持續支持台灣，支持台、美關係持續深化交流。(編輯：許嘉芫)