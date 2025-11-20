接見人權組織「公民自由中心」 林佳龍承諾持續人道援助烏克蘭

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍19日接見2022年諾貝爾和平獎獲獎機構烏克蘭人權組織「公民自由中心」(Center for Civil Liberties)主席馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)。林佳龍允諾，未來將持續與理念相近國家合作，在烏克蘭各地執行人道援助計劃，並協助烏克蘭經濟復甦、戰後重建。

林佳龍表示，台烏兩國相隔雖遠，但相知相惜，中國助長俄羅斯侵烏暴行，台灣政府及人民對烏國處境感同身受，並堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。

林佳龍指出，我國自俄烏戰爭爆發迄今已投入逾1.5億美元經費援烏，他也允諾，未來將持續與理念相近國家合作，在烏國各地執行人道援助計畫，並透過國合會協助烏克蘭經濟復甦及戰後重建。

馬特維丘克則感謝台灣對烏克蘭的堅定支持，並表示，烏克蘭已意識到俄羅斯、中國、伊朗及北韓等極權國家擴張帶來的威脅。

馬特維丘克進一步表示，她個人身為人權律師，盼以「人」為出發點，讓全世界瞭解戰爭對人民帶來的傷害，烏克蘭是轉型中的民主國家，歡迎台灣持續與烏國各界合作，深化交流。

外交部說明，馬特維丘克主席此行是應「弗里德里希諾曼自由基金會」(FNF)邀請來台出席「烏克蘭與台灣的民主韌性經驗」講座，訪台期間將晉見副總統蕭美琴，就人權、民主自由及社會韌性等議題交換意見；此次陪同馬特維丘克拜會林佳龍的成員包括「弗里德里希諾曼自由基金會」東南亞及東亞區域辦公室總監克萊納‧布羅克霍夫(Moritz Kleine-Brockhoff)等人。

