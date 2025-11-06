接見全台連訪團 總統：盼台日深化合作打造韌性夥伴關係

賴清德總統今天(6日)接見「全日本台灣連合會回國訪問團」時，感謝「全台連」是凝聚旅日僑界的力量，促進台、日友好的推手。總統也表示，台灣與日本是相互扶持的夥伴，台灣期盼能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。

積極在日推動以台灣名義加入世界國際組織的「全日本台灣連合會(全台連)」由會長趙中正領軍，組成回國訪問團，於6日晉見賴清德總統。

總統接見「全日本台灣連合會回國訪問團」致詞時，首先感謝「全日本台灣連合會」自2017年成立以來凝聚了旅日僑界的力量，並且透過文化、教育以及公益活動讓更多日本朋友認識台灣、了解台灣，是促進台日友好的重要推手，他代表全體國人向訪團表達最深的敬意。

總統表示，台灣與日本是相互扶持的夥伴，共同走過災情、疫情等挑戰，今年9月花蓮發生馬太鞍堰塞湖溢流的災情，日本各界紛紛表達關心，日本政府甚至提供台灣投入式水位觀測儀器，用於堰塞湖的監測，也有日本志工到現場協助災後復原，台、日間的情誼令人感動。

總統指出，他期待台、日之間不只是加強防災合作，也能共同促進雙邊產業進一步發展，例如台積電在熊本設廠，這不僅是企業的投資，也強化彼此的產業韌性，更讓半導體民主供應鏈更加堅實、更有競爭力，他期盼台、日未來在各領域也能持續深化合作。總統說：『(原音)上個月高市早苗首相剛剛就任，我們希望與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。』

總統指出，政府積極推動「AI新十大建設」，發展量子科技、矽光子以及機器人等關鍵技術，並協助產業導入AI應用，讓台灣邁向全面智慧化時代。同時，政府也將生醫產業納入國家希望工程，期盼發展智慧醫療、精準醫療、帶動產業發展，希望打造另一座護國神山。

總統說，政府所做的努力都是為了讓台灣在全球的進步發展中持續扮演不可或缺的角色，他期許全台連能與政府並肩而行，向日本友人傳達台灣的誠意及實力，大家一起為台、日的友誼努力，政府也會繼續強化國家競爭力，深化與民主夥伴的連接，讓台灣在國際舞台上發揮更大的影響力，為印太區域的和平繁榮做更多貢獻。