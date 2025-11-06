接見全台連訪團 總統：盼台日深化合作打造韌性夥伴關係
賴清德總統今天(6日)接見「全日本台灣連合會回國訪問團」時，感謝「全台連」是凝聚旅日僑界的力量，促進台、日友好的推手。總統也表示，台灣與日本是相互扶持的夥伴，台灣期盼能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。
積極在日推動以台灣名義加入世界國際組織的「全日本台灣連合會(全台連)」由會長趙中正領軍，組成回國訪問團，於6日晉見賴清德總統。
總統接見「全日本台灣連合會回國訪問團」致詞時，首先感謝「全日本台灣連合會」自2017年成立以來凝聚了旅日僑界的力量，並且透過文化、教育以及公益活動讓更多日本朋友認識台灣、了解台灣，是促進台日友好的重要推手，他代表全體國人向訪團表達最深的敬意。
總統表示，台灣與日本是相互扶持的夥伴，共同走過災情、疫情等挑戰，今年9月花蓮發生馬太鞍堰塞湖溢流的災情，日本各界紛紛表達關心，日本政府甚至提供台灣投入式水位觀測儀器，用於堰塞湖的監測，也有日本志工到現場協助災後復原，台、日間的情誼令人感動。
總統指出，他期待台、日之間不只是加強防災合作，也能共同促進雙邊產業進一步發展，例如台積電在熊本設廠，這不僅是企業的投資，也強化彼此的產業韌性，更讓半導體民主供應鏈更加堅實、更有競爭力，他期盼台、日未來在各領域也能持續深化合作。總統說：『(原音)上個月高市早苗首相剛剛就任，我們希望與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。』
總統指出，政府積極推動「AI新十大建設」，發展量子科技、矽光子以及機器人等關鍵技術，並協助產業導入AI應用，讓台灣邁向全面智慧化時代。同時，政府也將生醫產業納入國家希望工程，期盼發展智慧醫療、精準醫療、帶動產業發展，希望打造另一座護國神山。
總統說，政府所做的努力都是為了讓台灣在全球的進步發展中持續扮演不可或缺的角色，他期許全台連能與政府並肩而行，向日本友人傳達台灣的誠意及實力，大家一起為台、日的友誼努力，政府也會繼續強化國家競爭力，深化與民主夥伴的連接，讓台灣在國際舞台上發揮更大的影響力，為印太區域的和平繁榮做更多貢獻。
其他人也在看
日本各地熊害頻發、已奪13命！ 警察廳開放用步槍驅熊
[Newtalk新聞] 日本各地近期頻傳野熊入侵人類生活圈，甚至傷害人類的消息，越來越多民眾、觀光客擔心「熊害」恐影響日常生活。為降低野熊襲擊事件的發生頻率，日本政府正積極的尋找應對策略，日本警察廳今（6）日宣布修改相關法律，放寬步槍的使用限制，開放警察使用步槍來驅趕野熊。 日本《共同社》報導，為應對頻繁發生的熊害事件，日本警察廳今日修改日本國家公安委員會規則，將原本僅限劫機事件使用的警用步槍相關規範，放寬至可用於驅趕野熊，相關法規預計於當地時間 13 日正式實施。 除了開放步槍的使用外，警察廳也計畫將全國各地警方的「槍械對策部隊」，派往野熊襲擊事件發生頻率最高的岩手縣與秋田縣，讓警察與當地獵友會舉行聯合訓練，協助各地警察掌握熊的習性與要害，強化應對野熊襲擊事件的能力。報導稱，岩手、秋田縣警方預計各自另外部署兩支由 4 名本地派駐當地警察組成的安全團隊，協助當地民眾防範野熊的襲擊。 該報導指出，在新規定開始實施後，一旦野熊在岩手、秋田兩縣出沒，且當地政府無法及時發布「緊急槍獵」許可時，當地警方將依據《警察官職務執行法》，實施野熊的捕殺行動。這也是日本警方首度獲准使用步槍執行熊隻撲殺任務新頭殼 ・ 21 小時前
熊害頻傳釀傷亡！民眾瘋狂搶「防熊噴霧」 這2檔股票意外狂飆
日本各地近來頻傳熊出沒襲人事件，造成多起傷亡，相關新聞連續數週登上當地媒體版面。由於情況日益嚴重，日本政府已派遣自衛隊前往熊患最嚴重的地區協助防治。這波「熊危機」也意外帶動防熊產品公司股價飆漲，成為市場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
總統：與高市早苗政府深化合作 打造韌性夥伴關係
（中央社記者溫貴香台北6日電）總統賴清德今天表示，日本首相高市早苗就任，台灣希望與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並且結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。中央社 ・ 1 天前
《興櫃股》漢康-KY新任集團總裁暨醫療長兼美國漢康執行長
【時報-台北電】漢康-KY(7827)公告新任集團總裁暨醫療長(CMO)兼美國漢康執行長(CEO)。 本任命案業經2025年11月6日薪酬委員會及董事會決議通過，並自2025年11月12日起生效。 新任總裁暨醫療長(CMO)陸英明(LUK ALVIN YING-MING)/董事暨集團總裁暨醫療長(CMO)兼美國漢康執行長(CEO)/輝大（上海）生物科技有限公司董事兼首席執行官。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 20 小時前
目標20兆日圓！日本政府豪擲千億拼ACG推廣全球，保證「不干涉作品內容」
日本動畫近幾年在海外的影響力越來越巨大，光是先前報告中，就提到 2024 年的全球動畫產業規模達到 250 億美元新高，其中海外市場就佔據了 56%。而為了應對接下來全球市場的激烈競爭，並振興日本國內的動畫、遊戲與漫畫等創意產業，日本經濟產業省在近期提出了全新的「娛樂與創意產業政策五大原則」，其中一項就是「不干涉作品內容」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
AI股急挫興風雨？投資人：短暫調整 無需過度恐慌
全球科技股近期大幅震盪，市場對人工智慧 (AI) 熱潮是否恐形成泡沫再度引發熱議。然而多位分析師與投資人認為，儘管漲勢過於火熱後出現修正，但暫不需因短期拉回過度驚慌，市場仍具後續支撐力道。鉅亨網 ・ 1 天前
賴清德喊話與高市早苗政府深化合作 盼打造韌性夥伴關係
總統賴清德今天（6日）上午接見「全日本台灣連合會回國致敬團」，感謝「全台連」凝聚旅日僑界的力量，促進台日友好。對於日本首相高市早苗就任，賴指出，台灣希望能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。鏡報 ・ 21 小時前
台灣「這款小零嘴」登上外媒推薦禮品榜單 編輯激讚：充滿美食趣味！
受惠於得天獨厚的氣候條件，讓台灣有「水果王國」的美稱，不僅一年四季可以品嘗到各種不同的新鮮水果美味，就連果醬、罐頭等各種水果加工食品也同樣享譽全球。近日，又有一款台灣水果產品獲得外媒盛讚。《紐約時報》旗下產品評論網站《Wirecutter》列出「52項最適合常旅行人...CTWANT ・ 19 小時前
日本上半年新生兒數近32萬 全年恐再跌破70萬人
（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛福部）昨天公布的人口動態統計概數顯示，今年1月到6月的新生兒數為31萬9079人，較去年同期減少3.3%，而這個數據不包含外國人。中央社 ・ 1 天前
六年最大超級月亮現蹤各國！ 離地球近恐引發海水倒灌
六年來最大的超級月亮，昨晚9點19分現蹤台灣夜空，但除了台灣，各國也都有捕捉到超級月亮的美景。專家則警告，超級月亮期間，因為引力的關係，恐怕會引發海水漲潮，提醒沿海民眾和遊客，要多加注意。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 14 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 19 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。民視 ・ 22 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 4 小時前