接見八德獎得主 黃偉哲肯定善行

市長黃偉哲接見台南市七位「八德獎」傑出市民。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

一一四年全國好人好事代表共有三十二人榮獲最高榮譽「八德獎」，其中台南市有七位得獎者，獲獎人數居全國各縣市之冠。市長黃偉哲三十日接見「八德獎」傑出市民，肯定長年行善不輟、默默付出的善行義舉。

黃偉哲指出，台南市七位「八德獎」得主的行善資歷都相當豐富，無論是濟貧扶弱或投入災難現場救助，長年默默付出、對社會有重大貢獻，令人由衷敬佩。「好人好事運動」的核心理念在於勸人為善，而社會更需要能被看見、被學習的善行楷模，讓善的力量持續擴散，「行善最樂、好人有好報」，期待善行帶來更多美好的因緣與結果。

全國共有三十二位好人好事代表榮獲「八德獎」殊榮，其中台南市有七位獲獎，分別為社團法人台南市好人好事運動協會推薦的陳蕙菁、蘇世揚、王正坤及葉孟昌等四人，以及台南市大台南表揚好人好事運動協會推薦的蔡明憲、龔甫青及王騰毅等三人。

現年八十五歲的陳蕙菁女士為本市最高齡「八德獎」得主，她年輕時親眼目睹弱勢孩童家庭無力善終的情景而立下行善志向，七十八年起參與志工訓練，學習居家照護與臨終關懷，多年來照顧獨居長者、陪伴病患，並長期捐血、捐款及自費協助無依長者圓滿身後事，甚至變賣土地投入公益，無私奉獻精神深獲肯定。

台南市大台南表揚好人好事運動協會推薦的蔡明憲，長期投入消防、警政、教育以及急難救助等公益領域，累計捐贈消防公益經費已逾二千萬元，並挹注警政治安、學校體育發展及獎學金，創業有成不忘回饋社會，善行義舉備受各界讚譽。