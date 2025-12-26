即時中心／綜合報導

日本前外務大臣河野太郎眾議員近日率團訪台，總統賴清德今（26）日上午於總統府接見一行，對日本長期以來對台灣的支持表示感謝，並在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。賴清德也強調，台灣將持續強化自我防衛能力，並盼訪團議員能進一步協助推動簽署經濟夥伴協定（EPA）及支持台灣加入CPTPP，讓台日攜手引領全球產業發展。

賴清德在致詞時，首先歡迎河野太郎睽違11年再次訪問台灣，尤其能在歲末年終之際與訪團參、眾議員相聚，讓他感到格外溫馨。也特別感謝在座成員對台灣長期的支持，以及日本政府及國會多次在國際場域重申，台海和平穩定的重要性是世界安全與繁榮的必要元素。

談及國家自我防衛，賴清德指出，台灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平的保證。為了展現守護國家的決心，台灣明年度的國防預算按照北約標準將超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%；並規劃未來8年投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」，全面提升防衛韌性。

賴清德提到，「台日數位貿易協議」在本月初已完成簽署，未來台日雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，增加競爭力。相信台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，如果能和日本在材料、設備及精密製造上的優勢合作，必能創造雙贏，造福全世界。因此，賴清德也籲請訪團議員發揮影響力，協助推動台日簽署「經濟夥伴協定」（EPA），並支持台灣加入CPTPP，讓台日強強聯手共同引領全球產業發展。

同時賴清德也感謝日本對台灣的情義，今年台灣遭遇震災與風災，日本各界不僅溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供「水位監測設備」，協助台灣強化防災能力。他強調，這種患難與共的羈絆，正是台日關係最珍貴的資產。

賴清德還表示，再過幾天就是新的一年，感謝各位議員長期為台日友好奔走，也請代他向日本國會友人致上最誠摯的問候之意，祝福大家新年快樂，台日友誼長存。

總統賴清德接見日本前外務大臣河野太郎眾議員訪團一行，並互贈紀念品。（圖／取自Flickr；作者總統府）

河野太郎眾議員在致詞時，對於能在睽違11年後再次訪問台灣感到很高興。他指出，自己早在1980至1990年代間曾多次赴訪台灣工廠，對當時在台灣品嚐龍眼的美好回憶留下深刻印象；他也提到，在大阪關西萬國博覽會中，台灣館以「科技世界」為主題，深受歡迎，展現台灣科技實力。

在台日觀光交流方面，河野太郎表示，2024年台灣赴日旅遊人次超過600萬，今年至11月底已突破去年總數，相當於台灣每4人中就有1人曾造訪日本；而今年至10月底日本赴台人次逾100萬，仍有相當大的成長空間。在台日投資合作上，隨著台積電於日本設廠且順利運作，台灣對日投資金額在去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本的投資將持續成長。

河野太郎強調，台日已簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化；也感謝台灣取消對日本福島等五縣食品的輸入限制，並提到此次來台期間也親身體驗到地震預警系統的運作，日本311大地震期間，台灣對日本的慷慨援助，日方銘記於心。「事實上，台日在災害防治、應變等領域都有良好合作機制。」

2027年即將於橫濱舉行國際園藝博覽會，河野太郎期盼台灣各相關團體能踴躍參展；展望未來，期待台日在經貿、人員互訪等各領域關係持續深化，打造更緊密夥伴關係。

訪賓一行尚包括眾議員田中和德、井上信治、牧島花蓮、參議員淺尾慶一郎、藤川政人，由「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之、外交部長林佳龍及「台灣日本關係協會」副秘書長林郁慧陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

總統賴清德今上午於總統府接見日本前外務大臣河野太郎眾議員訪團一行。（圖／取自Flickr；作者總統府）





原文出處：快新聞／接見前日外相河野太郎 賴清德感謝對台支持：攜手引領全球產業發展

