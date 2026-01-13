接見加拿大眾議員訪團 總統：台灣堅持以實力獲得和平

賴清德總統今天(13日)接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」時表示，中國不久前在台灣周邊舉行大規模軍演，感謝加拿大政府發布聲明，反對片面改變台海現狀。總統強調，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣堅持以實力獲得和平，並且會以具體行動向世界展現自我防衛的決心。

賴清德總統13日下午在總統府接見加拿大保守黨副黨魁暨聯邦眾議員蘭茲曼(Melissa Lantsman)所率領的訪問團，並對加拿大國會長期堅定支持台灣表達感謝之意。

總統表示，不久前，中國在台灣周邊舉行大規模軍演，片面升高區域情勢，台灣非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，並反對片面改變台海現狀，這也再次彰顯確保台海和平穩定的現狀，不但符合各方利益，也是國際社會的共識。

總統強調，面對中國對周邊國家的軍事威脅，台灣深信和平無價，戰爭沒有贏家，堅持以實力獲得和平，也會以提高國防預算等具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。總統說：『(原音)台灣今年度的國防預算將依北大西洋公約組織的標準，達到GDP的3.32%，創歷年新高，並預計在2030年之前進一步達到5%的目標。除此之外，台灣期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主與人權的普世價值。』

總統也表示，近3年來，台、加兩國在經貿、科技以及海域等各項合作都有具體進展，包括簽署《投資促進及保障協定》、《科學技術以及創新合作協議》等，在全求進入AI新時代之際，期待雙邊經貿能進一步合作，尤其《台加貿易合作架構協議》若能早日完成簽署，必定能夠進一步嘉惠台、加兩國的產業和人民。

蘭茲曼隨後致詞時則表示，加拿大非常珍惜與台灣的關係，也深知台灣是不可或缺的夥伴，非常期待台灣與加拿大在貿易、能源安全、供應鏈韌性能進一步強化合作。

蘭茲曼也指出，台灣有許多專長能對世界作出貢獻，不該因為政治因素而被阻擋，他們也擔憂台灣與加拿大都面臨跨境鎮壓、經濟脅迫等威脅與挑戰，她不希望這變成常態，不管是軍事威脅，或是以武力改變規則，都是不應該的。

蘭茲曼說，她們此次訪台有非常清楚目的，就是要向台灣人民說「你們在加拿大的國會有非常多友人」，期待台灣與加拿大在經濟、社會或制度上建立更強韌的夥伴關係，以抵抗威權主義的擴張。(編輯：宋皖媛)