接見加拿大訪團 賴總統：堅持以實力獲得和平

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統賴清德今天接見加拿大聯邦眾議員訪問團時提到，面對中國對周邊國家的軍事威脅，台灣深信和平無價，戰爭沒有贏家，堅持以實力獲得和平，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。

賴總統下午在總統府接見加拿大聯邦眾議員訪問團，包括保守黨副黨魁暨聯邦眾議員蘭茲曼（Melissa Lantsman）等人。賴總統致詞感謝加拿大國會長期堅定支持台灣。

賴總統說，不久前中國在台灣周邊舉行大規模軍演，片面升高情勢。他非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變台海現狀，這也再次彰顯確保台海和平穩定的現狀，不但符合各方利益，也是國際社會共識。

廣告 廣告

賴總統說，近3年來，台加兩國在經貿、科技以及海域等各項合作都有具體進展，雙邊關係不斷深化，成果相當豐碩；台加在經濟產業有高度互補性。在全球進入 AI 新時代之際，期待能夠繼續雙邊經貿合作，尤其台加貿易合作架構協議若能早日完成簽署，必能進一步嘉惠台加產業和人民。

總統表示，面對中國對周邊國家的軍事威脅，台灣深信和平無價，戰爭沒有贏家。堅持以實力獲得和平，並以具體行動向世界展現台灣自我防衛的決心。

賴總統說，去年他已公開宣布，台灣今年度的國防預算將依北大西洋公約組織的標準，達到GDP的3.32%，創歷年新高，並預計在2030年之前，進一步達到5%的目標；台灣期待和全球民主國家團結合作，共同守護自由、民主及人權的普世價值。

蘭茲曼致詞提到，加拿大非常珍視與台灣的關係，台灣是可靠、不可或缺的夥伴；即使國際社會有些人可能會盡全力希望排除台灣，但她相信台灣有能力貢獻世界。

蘭茲曼說，訪團來台有非常清楚目的，要大聲跟台灣人民說「你們在加拿大國會有非常多的友人」；非常期待台加在貿易、能源安全、供應鏈韌性進一步強化合作。

她也說，台灣應該更有意義地參與國際組織，台灣可以做出貢獻，不應該因為政治因素被阻擋，「這些阻擋者通常是威權主義的國家，而且他們都希望世界更加不透明」。

蘭茲曼表示，加拿大眾議院跨黨派有許多人持續呼籲強化與台灣關係，擔憂台灣跟加拿大面臨許多威脅挑戰，不管是跨境鎮壓、經濟脅迫、假訊息等，台加必須更緊密合作，才能抵制這些行為。

蘭茲曼說，她也注意到台灣境內、境外都遭遇威權主義的壓力威脅，她不希望這變成常態，不管是軍事上的威脅，還是試圖以武力改寫國際制度跟規則，這都不應該，她希望建立更多韌性，而這樣的韌性奠基於更強韌的夥伴關係，也奠基於自由、民主、法治價值與對人權的尊重。（編輯：林興盟）1150113