接見加拿大駐台貿易辦事處代表 蔣萬安：盼深化雙邊科技與教育合作

臺北市長蔣萬安5日接見加拿大駐台貿易辦事處代表何曼麗及查爾斯處長，雙方就科技、教育、能源等議題廣泛交換意見。（圖／取自台北市政府網站）

臺北市長蔣萬安5日接見加拿大駐台貿易辦事處代表何曼麗（Ms. Marie-Louise Hannan）及查爾斯處長（Mr. Charles Hudon），雙方就科技、教育、能源等議題廣泛交換意見。

蔣萬安首先歡迎何代表履新，並指出何代表與查爾斯處長皆對本市十分熟悉，相信未來有助於深化臺北與加拿大之間的交流合作。蔣萬安感謝加方長期在教育、文化、經貿、醫療及科技領域對臺北的支持，尤其在教育方面，加拿大是臺灣青年留學及打工度假的熱門目的地，雙方亦推動高中雙聯學制等合作計畫。此外，每年在臺北客家文化主題公園舉辦的「加拿大國慶日（Canada Day）」活動深受喜愛，市府將持續給予支持。

何曼麗感謝蔣萬安撥冗會面，表示對臺北市的發展印象深刻，自1990年代起即與臺灣有深厚淵源，重返臺北後更感受到城市在交通與制度上的進步。她提到，明年將是加拿大駐台貿易辦事處設立40週年，未來將持續推動雙邊合作，並特別肯定臺北市政府對「加拿大國慶日」活動的協助。

會中，雙方就科技與人工智慧（AI）及產業發展進行交流，何曼麗指出，加拿大在AI領域具備研發能量，期盼與臺北加強合作；蔣萬安則表示，臺北歡迎加拿大企業進駐投資，市府設有「臺北投資服務辦公室（ITO）」提供一站式服務，期待與加國相關產業進一步合作。

此外，雙方也就能源與安全議題交換意見，蔣萬安說明臺北市施政重點包括科技經濟、安全及能源等三大方向；何曼麗則指出加拿大為全球主要能源出口國，樂見雙方未來在能源安全領域加強合作。

最後，蔣萬安致贈《台北地圖》予何代表，期盼代表在未來的日子裡持續探索並發現更多臺北之美。

