接見北美台僑訪問團 賴總統:九二共識就是一國兩制"愛國者治台"

政治中心／綜合報導

總統賴清德昨天接見北美台灣鄉親回國訪問團，談起在野黨準備走另一條路，接受九二共識，九二共識就是一國兩制，恐怕未來成為"愛國者治台"。對此，國台辦今召開記者會強調一國兩制是和平善意的方案，綠委表示，這恰恰證實，賴清德的提醒是真的，看看香港、想想台灣。

總統賴清德：「面對中國的威脅，我們一定要把台灣顧好。」

接見北美台灣鄉親，總統賴清德誓言顧好台灣。

總統賴清德：「我的使命我的責任，就是確保台灣的安全，維持台灣的民主自由，讓我們的子孫可以在這裡代代相傳。」

廣告 廣告

不過近來台灣的政治情勢讓總統很憂心，在台僑面前直言，在野黨準備走另一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，習近平說得很清楚，就是一國兩制，未來就是"愛國者治台"，就像現在"愛國者治港一樣。



賴總統接見北美台僑示警 接受九二共識未來恐變「愛國者治台」

總統賴清德接見北美台僑訪問團示警，在野黨準備走另一條路，接受九二共識，就是一國兩制，恐成「愛國者治台」。（圖/民視新聞）

國安會副祕林飛帆：「對國民黨很多的朋友而言，他們還也許存有一些，對於九二共識的一些幻想，不過我們都很清楚，中共已經在當年2019年的這個，習近平的這個對台講話，已經很明確地把一個中國的定義講得很清楚，就是只有中華人民共和國，沒有中華民國的存在，所以我們必須正視這樣，具體的對台灣主權的抹煞。」

所謂的愛國者治港，又被稱為愛國者專政，只能由北京屬意的人馬管制香港，等同接管香港，港人喪失政治自主。不過國台辦急著跳出來，為一國兩制洗白。

國台辦發言人張晗：「賴清德的有關言論，完全是用心險惡，目的是恐嚇台灣同胞，一國兩制是國家統一後制度安排，是一個民主的和平的，善意的共贏的方案。」

立委（民）王定宇：「中共國台辦開的記者會內容，其實恰恰證實了賴清德總統所做的提醒，是真的，看看香港50年不變早就變了，而中國國民黨不斷地配合中國共產黨，一直說一個中國，你們要說清楚，中國的一國兩制，就是你們要推銷給台灣人民的方案，你們將來爽當特首，而台灣跟我們後代子孫的前途，就消失了。」



賴總統接見北美台僑示警 接受九二共識未來恐變「愛國者治台」

總統賴清德接見北美台僑訪問團示警，在野黨準備走另一條路，接受九二共識，就是一國兩制，恐成「愛國者治台」。（圖/民視新聞資料照）

總統示警，國台辦還幫證實，就不知在野黨頻喊九二共識是看不清現實？還是刻意配合？

原文出處：賴總統接見北美台僑示警 接受九二共識未來恐變「愛國者治台」

更多民視新聞報導

請辭發言人獲准 戴瑋姍笑喊「解封了」：盼蘇巧慧當選新北市長

日相重申「台灣1事」中共抓狂了？財經網美曝真相

民進黨拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡回應了

