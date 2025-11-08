接見友邦駐聯合國代表 管碧玲籲理念相近國家共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲7日在高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動與國際法秩序等議題深入交流，強化對台灣海洋治理經驗的了解與未來合作的可能。管碧玲表示，雖被海洋分隔，但同為海洋國家，彼此以真誠的友誼與共同的價值緊密連結，並感謝三位大使長期在聯合國與多邊場合為台灣仗義發聲，展現理念相近國家的堅定支持。
訪團成員包括馬紹爾群島常任代表John M. Silk大使伉儷、巴拉圭常任代表Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi大使伉儷，以及斐濟常任代表Filipo Tarakinikini大使伉儷。三位大使一致肯定台灣在印太區域的貢獻與國際角色。Silk大使表示，「排除台灣，世界就少了一個讓地球更美好的夥伴」；Tarakinikini大使指出，台灣與斐濟是兩個主權人民之間的夥伴關係，任何對台灣的威脅，也將危及太平洋島國安全；Scappini大使則強調，台巴關係建立在家庭與信任的友誼上，是最珍貴的連結。
管碧玲特別向三國表達四項感謝，肯定他們在國際上「說真話、挺正義」的勇氣。她指出，三國代表於2025年9月致信聯合國秘書長，明確指出聯合國2758號決議文未涵蓋台灣，並呼籲應讓台灣有意義地參與國際事務、貢獻永續發展目標（SDGs）。她感謝各國多次在聯合國一般性辯論與國際論壇發聲，讓台灣2300萬人民的聲音被世界聽見，也感謝三國在國際場合呼籲維護台灣海峽與印太地區和平、反對單方面改變現狀。
管碧玲強調，台灣海巡署每日面對中國的灰色地帶行動，是印太第一線維護和平的守護者。海委會除海巡事務外，也推動海洋保育、藍色經濟與科研合作，並積極與《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）及《國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協定》（BBNJ協定）接軌，展現台灣遵守國際規範的決心。斐濟大使並透露，斐濟正推動首次全國性海洋空間規劃，盼與台灣共享海洋治理與海域意識（MDA）經驗。
管碧玲最後表示，這次會晤不只是友誼的延伸，更是開啟新合作契機的起點，台灣將與理念相近國家攜手合作，共築永續藍色未來，為印太和平與海洋民主價值注入行動能量。
