接見史瓦帝尼眾議長 賴清德：讓史國成為台灣連結非洲市場的重要基地

賴清德與史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）。 圖：總統府／提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（25）日上午接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）一行，感謝史瓦帝尼長期在國際場域為台灣仗義執言。並表示，台史在農業、公衛、教育、婦女賦權及再生能源等領域，累積豐碩合作成果，期盼一起繼續努力，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多合作機會，促進彼此及全球進步繁榮。

賴清德致詞時，首先歡迎馬布札繼 2018 年後再度率團來訪，及各位眾議員首次訪問台灣，訪團的到來，不僅展現史瓦帝尼對台灣的堅定支持，也象徵兩國邦誼的持續深化，要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。他並說，馬布札在 2018 年以商工貿易部長身分來訪，代表史瓦帝尼政府與台灣簽署「經濟合作協定」，為雙邊經貿往來奠定堅實基礎，相信透過這次訪問，馬布札與各位訪賓將對台灣有更全面的認識，也讓兩國有更多交流合作機會。

賴清德表示，過去幾年台灣和史瓦帝尼在農業、公衛、教育、婦女賦權以及再生能源等領域，累積豐碩合作成果。尤其兩國攜手推動的戰略儲油槽興建，不只提升史瓦帝尼能源安全，也促進國家永續發展。同時強調，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，除擁有穩定的投資環境與優質人才，更是「非南關稅同盟」以及「非洲大陸自由貿易區」重要成員，是台灣極具發展潛力的合作夥伴。未來會持續鼓勵更多台灣企業以布局全球、行銷全世界的視野，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。

賴清德也代表台灣人民衷心感謝史瓦帝尼王國長期在國際場域為台灣仗義執言。並指出，今年恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）在聯合國大會上，呼籲停止錯誤詮釋聯大第 2758 號決議，接納台灣，才能落實不遺落任何人的聯合國精神。這份堅定支持，讓台灣更有力量與史瓦帝尼及更多理念相近國家攜手合作、深化夥伴關係，也期待在訪賓的努力之下，兩國一起繼續發展，促進彼此及全球的進步繁榮。

賴清德接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Jabulani Mabuza）一行 圖：總統府提供

馬布札致詞時表示，很榮幸以史瓦帝尼王國眾議院議長的身分來訪，並代表恩史瓦帝三世國王、王母及史國人民致上誠摯問候，及感謝台灣長期以來堅定不移的支持與友誼。此行意義非凡，透過富有啟發性的會晤、豐富的文化交流，更深入了解台灣在各領域取得的卓越成就。台灣的科技進步、蓬勃民主，及對社會福利及環境永續發展的投入，令人印象深刻也由衷欽佩，並期盼在史瓦帝尼的發展過程中作為借鏡。

馬布札提到，賴總統對台灣未來的領導與願景令人深感啟發，強調創新、教育、以人為本的政策，與史瓦帝尼的發展不謀而合。當共同面對從氣候變遷到經濟不平等的當代挑戰之際，相信兩國能彼此學習、攜手合作，尋求不僅造福人民，也惠及全球社會的解方。

馬布札指出，兩國的外交關係反映了主權、相互尊重與合作的共享價值。史國珍視多年來所建立的深厚情誼，並致力進一步深化這份夥伴關係。無論是在經濟合作、文化交流或醫療衛生與科技等領域的合作，都看到強大的成長潛力與互利共榮的前景。

馬布札說，期盼兩國持續推動富有成效的雙邊關係，並探索新的合作領域，攜手努力為兩國人民創造更美好的未來，也為區域和全球的和平繁榮做出積極貢獻。最後，再次感謝台灣的熱情款待，以及作為史瓦帝尼王國堅定不移的摯友。

