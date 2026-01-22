接見工業協進會 賴總統：持續挺產業升級轉型

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（22）日接見「社團法人中華民國工業協進會」時表示，上週五臺美關稅談判底定，臺灣成為全球首個獲232條款優惠的國家，建立「臺灣模式」。關稅只是協助產業的第一步，政府將持續協助產業升級轉型、強化體質，也希望業界繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域；並透過政府支持產業、產業累積量能回饋國家安全、韌性與發展需求，打造共同成長的良性循環。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、經濟部次長江文若陪同下，接見由「社團法人中華民國工業協進會」理事長葉政彥率領的訪團一行。賴總統指出，這幾年全球經貿環境快速變化，供應鏈重組、地緣政治風險升高，再加上美國調整關稅政策，都讓企業經營面臨更多挑戰，特別是對許多中小微企業與傳統製造業而言，更衝擊經營與布局。

賴總統提到，去年4月美國宣布新的關稅政策，他和行政院長卓榮泰分頭與產業座談，行政團隊也持續與業界交流；同時行政院副院長鄭麗君率領談判團隊更全力和美國協商，替臺灣百工百業爭取更有利、更穩定的發展條件。上週五臺美關稅談判已經底定，獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。

賴總統說，首先，在對等關稅上，臺灣從一開始面臨32%的關稅壓力，降到20%的暫行關稅，最終確定降為15%，而且不疊加，這讓臺灣與日本、韓國、歐盟一致，為商品爭取到公平競爭的位置。

第二，在232條款方面，臺灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅半導體及衍生性商品在一定額度內免稅；木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率。如此一來，降低了產業的不確定性，更為企業保留更大布局空間。

第三，臺美合作建立了「臺灣模式」，未來臺灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施，形成產業聚落；同時也歡迎美國企業來臺投資，透過雙向布局、深化合作，創造互利雙贏。

賴總統進一步表示，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力。政府重視各項產業發展，特別是對於中小微企業、傳統產業都推出量身打造的政策。而為因應美國關稅，政府提出930億元出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型、取得外銷貸款與信用保證，並爭取海外訂單，讓企業有資金、有彈性也有時間調整步伐。也推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路；更成立「產業競爭力輔導團」為企業轉型注入更多動能。

賴總統強調，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，接下來他和卓揆、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴總統認為，臺灣經濟穩定及韌性，不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業成長轉型、強化體質更是首要目標；展望未來，「AI新十大建設」將從主權AI、國網雲端算力中心，到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設。

賴總統也期待臺灣製造業能在既有的技術實力與品質優勢上，進一步結合AI、數位化與系統整合能力，成為全球製造體系中深獲信任且不可或缺的夥伴。也希望工業界夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域；並透過政府支持產業、產業累積量能回饋國家安全、韌性與發展需求，打造共同成長的良性循環。

