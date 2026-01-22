接見工業界代表 賴清德揭台美關稅談判「三大關鍵成果」

總統府提供

台美關稅談判底定，賴清德總統今天接見工業界代表表示，關稅只是協助產業的第一步，政府將持續協助產業升級轉型、強化體質，接下來他和行政院長卓榮泰、行政團隊將持續到各縣市與各產業界密切溝通，了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。期盼工業界能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域。

賴清德總統「產業傾聽之旅」繼第一場接見工具機及其零組件業者代表後，今天接見「社團法人中華民國工業協進會」。 賴清德表示，上周五台美關稅談判已經底定，獲得對產業有實質助益。

首先，在對等關稅上，臺灣從一開始面臨32％的關稅壓力，降到20％的暫行關稅，最終確定降為15％，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為商品爭取到公平競爭的位置。

第二，在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅半導體及衍生性商品在一定額度內免稅；木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率。如此一來，降低了產業的不確定性，更為企業保留更大布局空間。

第三，台美合作建立了「台灣模式」，未來台灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施，形成產業聚落；同時也歡迎美國企業來台投資，透過雙向布局、深化合作，創造互利雙贏。

賴清德指出，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力。政府重視各項產業發展，特別是對於中小微企業、傳統產業都推出量身打造的政策。

為因應美國關稅，他說，政府提出930億元出口供應鏈支持方案，協助企業研發轉型、取得外銷貸款與信用保證，並爭取海外訂單；推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路；更成立「產業競爭力輔導團」為企業轉型注入更多動能。

賴清德強調，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，前天與工具機業者見面，今天與工業協進會交流，接下來他和卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴清德承諾，總統表示，政府會做產業的堅實後盾，也請工業協進會繼續擔任政府與產業之間重要的橋梁，提供寶貴建言，協助企業立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

