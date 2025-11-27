接見巴拿馬、丹麥議員訪團 蕭美琴：台灣知道自己不孤單

蕭美琴接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（27）日分別接見「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」、「丹麥國會議員訪問團」，並說，國際情勢對於台灣而言一直十分艱難，在國際參與方面並未受到公平對待，但台灣總能從世界各地的朋友得到支持，知道自己並不孤單。

「巴拿馬跨黨派國會議員訪問團」成員包括，兩位IPAC 共同主席柯恩（Manuel Cohen）議員、德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia）議員，以及巴拿馬國會議員謝德紐(Ernesto CEDEÑO ALVARADO)、德拉瓜帝(Julio DE LA GUARDIA ARROCHA)、鍾恩(Yamireliz Daymirelkis CHONG SMITH)、李察(Betserai Ayize RICHARDS TAPIA)、韋嘉(Jhonathan Edir VEGA)等。

蕭美琴致詞時表示，各位議員不僅在各項政策議題上為巴拿馬人民倡議，也同時關心國際情勢，願意為推動台灣與巴拿馬重建友誼付出心力，此行更親自來訪深入了解台灣近年來的進步，深表感謝之意。

蕭美琴提到，不久前才與柯恩、德格拉西亞等兩位IPAC 共同主席在布魯塞爾會面，相信訪賓也理解台灣在國際上所面臨的困境，以及地緣政治的壓力。但即使台灣人民在艱難環境中，仍以勤奮、努力與創新，持續推動經濟成長，同時作為世界負責任的一員，對全球做出貢獻。

蕭美琴指出，巴拿馬國土面積為台灣的兩倍，雖然雙方都不是大國，但同樣期盼在國際發揮最大力量，並在千變萬化的國際情勢中展現關鍵影響力。最後，也再次歡迎訪團來台，並祝福此行圓滿順利。

蕭美琴接見「丹麥國會議員訪問團」。 圖：總統府提供

此外，蕭美琴也接見「丹麥國會議員訪問團」，並致詞表示，感謝友台小組一直以來在多方面支持深化雙邊夥伴關係，包括支持台灣有意義地參與國際組織，也強調維護台海和平穩定的重要性。

蕭美琴說，國際情勢對於台灣而言一直十分艱難，在國際參與方面並未受到公平對待，但台灣總能從世界各地的朋友得到支持，知道自己並不孤單。

蕭美琴指出，台灣與丹麥的合作也具有其獨特面向，例如丹麥再生能源公司已成為台灣最大的投資者之一，為台灣的能源韌性及能源組合的多元化做出貢獻。雖然兩國都不被視為大國，但總能找到機會超越自身規模，發揮在新興領域與尖端科技上的影響力，因此彼此是非常重要的夥伴關係。

蕭美琴提到，丹麥在「世界幸福指數」中名列前茅，令許多台灣人民感到欽佩。台灣有些書籍介紹丹麥人如何平衡工作與生活，既能保持高效、也能享受生活，台灣人民也需要學習如何取得更好的平衡。相信兩國有很多可以互相學習的地方，也非常感謝胡格（Kasper Roug）議員率團訪台，盼更深入了解台灣社會，並進一步促進雙邊夥伴關係。

訪團成員尚包括國會議員延森（Thomas Jensen）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）等。

