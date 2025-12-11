接見建築金石獎得主 副總統：推動居住正義為國人打造宜居環境

副總統蕭美琴今天(11日)接見「建築金石獎」得獎者，肯定並感謝大家在建築領域的貢獻。副總統指出，政府積極推動居住正義相關政策，提升國人生活品質、安全、永續理念，也期盼共同努力打造符合國人需求的住宅環境。

副總統蕭美琴11日在台北賓館接見「第33屆建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表」。副總統致詞時表示，「建築金石獎」創立30多年來，以品質、品牌、品味三大核心價值為目標，確保建築安全、融入社會信任及責任，並結合現代美學與綠建築理念推動淨零碳排。

副總統也指出，政府近期積極推動社會住宅、青年包租代管等居住正義相關政策，期盼打造符合不同社群需求的住宅環境。除了居家品質外，國人對公共生活以及公共建設品質也越來越重視，包括產業轉型的舊工廠再造、大型演唱會公共空間、社區周邊公園以及其他公共設施等，也都是提升台灣人民整體生活品質、永續、安全的重要關鍵。

副總統最後代表國家再次恭賀所有獲獎企業及政府單位，並肯定長期以來對台灣住宅、商業空間及公共建設所做出的傑出貢獻。(編輯：陳士廉)