接見德國馬歇爾基金會訪團 賴清德：打造「台灣之盾」持續提升自我防衛能力

賴清德總統21日下午接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團。（圖／取自總統府網站）

賴清德總統21日接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持臺灣，彰顯齊心面對全球挑戰的決心。並指出，臺灣持續提升國防預算與自我防衛能力，將打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大臺灣國防工業。期盼未來持續深化臺美、臺歐在安全、經貿與科技等各領域合作，維護臺海及區域和平穩定。

賴清德致詞時，首先歡迎霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）會長率團來訪。並表示，在座訪賓都是關心臺灣議題的好朋友，透過訪臺展現美、歐友盟夥伴對臺灣的支持，也彰顯齊心面對全球挑戰的決心。同時感謝「德國馬歇爾基金會」長期以來致力於促進跨大西洋合作、堅定支持民主價值，並持續深化美歐社會對臺灣安全處境與國際參與的了解。本月該基金會亦發表重要的研究報告，從經濟、軍事、社會以及國際層面分析，如果中國對臺灣發動戰爭將付出極大成本，並主張國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心。

賴清德表示，相信民主國家唯有團結合作，才能發揮集體智慧和力量，抵抗威權主義對外擴張，共同捍衛民主自由價值。也因此臺灣持續提升自我防衛能力，並與民主夥伴加強合作，致力於維護區域和平穩定。

賴清德指出，臺灣今年度國防預算將超過GDP 3%，並將在2030年前達到GDP 5%；也提出400億美元國防特別預算，打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大臺灣國防工業。

賴清德提到，美國川普政府去年年底宣布111億美元對臺軍售，並在新版《國家安全戰略》指出，美國以維持軍事優勢嚇阻臺海衝突為首要目標。歐盟對外事務部也在去年底中國對臺軍演後，重申臺海和平穩定對區域及全球安全繁榮的重要性，對此都要表達最誠摯的感謝。

賴清德進一步指出，除了軍事合作，目前臺美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化臺美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。另外，過去4年臺灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年總和；未來臺灣將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作，也期待訪賓持續協助臺灣深化與歐洲國家的連結。

最後，賴清德再次感謝訪賓來訪，希望未來攜手努力，共同促進全球民主、和平與繁榮。

霍雪芙會長致詞時表示，此行訪團成員陣容堅強，來自美國、法國、德國與英國，皆為臺灣堅定的盟友。並指出，今年訪團聚焦於安全、國防與科技創新等領域，因為這些正是美國、歐洲與臺灣最需要進一步拓展合作的關鍵面向。

霍雪芙說，訪團此行有2個主要目的。首先，訪團中許多成員是首次來臺，希望能更加深入了解形塑臺灣與整個印太區域的各種動態；其次在於拓展跨大西洋在臺灣相關議題上的合作，這也是德國馬歇爾基金會的核心精神與使命。

霍雪芙指出，賴總統所談到的多項議題正是訪團高度關注的重點，特別是不同領域之間的交集。並指出，當前國家安全與經濟安全高度交織，並與科技創新密切相關，而臺灣正是這種交集的最佳例證之一。

霍雪芙進一步指出，交集也體現在地理層面，歐洲—大西洋戰略環境與印太戰略環境無法脫鉤，因此，在推動印太跨大西洋相關計畫時，也同時思考俄烏戰爭為印太地區帶來的啟示。在內政與外交政策交集方面，則體現在社會韌性、國防與安全之間的連結，許多歐洲國家也正在俄烏戰爭的背景下親身體會社會韌性與國防之間的關係。因為歸根究柢，嚇阻力將取決於社會韌性。

霍雪芙總結表示，第一，印太安全與臺灣海峽的穩定對跨大西洋安全乃至全球安全都至關重要，這不僅關乎經濟韌性，也關乎全球供應鏈以及嚇阻能力。近年來美國與歐洲盟友投入程度也持續提升。第二，臺灣議題並非區域問題，而是全球性議題，同時也關係到整體盟友體系的可信度。第三，關鍵在於如何在重要議題上強化彼此夥伴關係，包括經濟安全、關鍵基礎設施、資安以及國防相關的技術創新。最後，期待與臺灣進一步深化雙方夥伴關係。

