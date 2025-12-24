接見日前外務大臣河野太郎 卓揆：促進印太區域和平發展

握手寒暄、互贈禮物，日本前外務大臣，現任日本眾議院議員河野太郎24日率團訪台，這也是河野太郎睽違11年再度來台，親自拜會行政院長卓榮泰。

卓榮泰別上兩國的國旗徽章，展現台日情誼，致詞細數台日面對天災，發揮互助精神，強調雙方共同目標，就是促進印太區域和平發展。

卓榮泰指出，「期盼河野眾議員跟在座各位國會議員，能夠持續跟台灣合作，共同來推動台日數位科技交流，深化在AI、在數據，甚至在機器人，在無人載具各方面的科技領域加強合作。」

河野太郎表示，「去年當然是因為台積電去日本投資，可能也有很大的一個影響，去年台灣對日本的投資超過50億美金，這也是史上最高的一個紀錄。」

河野太郎認為，台日關係是患難見真情，指台灣加大對日投資，台積電在日本設廠以及解禁福島食品，有助雙方在經濟領域關係更緊密。

至於中日關係緊繃，恐影響區域安全，但日本議員接連訪台，用具體行動挺台。

日本眾議院議員鈴木馨祐、長島昭久、神田潤一日前抵台訪問，與總統賴清德、台北市長蔣萬安等人交流，24日結束3天訪台行程，針對外界關切台海情勢，鈴木馨祐強調，不願發生台灣有事。

鈴木馨祐指出，「在這個地區，像台灣有事那樣的情況不要發生，怎麼提高嚇阻力並發揮效果，我們也有針對這些議題交換意見。」

針對美國發布新版國家安全戰略，聚焦印太地區，長島昭久透露，交流期間有提到第一島鏈和第二島鏈的國家，都需要提高嚇阻力道，他也會盡力為台海安全穩定做出貢獻。