接見日前外務大臣河野太郎 賴清德盼協助簽署EPA、支持台灣加入CPTPP

總統賴清德接見到訪的「前日本外務大臣」河野太郎眾議員一行。（圖：總統府Youtube頻道）

總統賴清德今天（26日）接見到訪的「前日本外務大臣」河野太郎眾議員一行，感謝日本長期以來對台灣的堅定支持，在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。也強調台灣將持續強化自我防衛能力，企盼訪賓進一步協助推動簽署「台日經濟夥伴協定」（EPA）、並支持台灣加入CPTPP，讓台日攜手引領全球產業發展。

賴總統致詞時歡迎河野太郎在睽違11年後再次造訪台灣，能在歲末年終之際和訪團日本參眾議員相聚，讓他感到格外溫馨；也特別感謝到訪貴賓長期以來對台灣的支持，以及日本政府和國會多次在國際場域重申，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

總統表示，台灣深知「和平不能寄望於侵略者的善意」，實力才是和平的保證。為展現守護國家的決心，台灣明年度國防預算將按照北約標準超過GDP3%，更預計在2030年前達到GDP5%。並規劃未來8年投入台幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」、全面提升防衛韌性。

總統提到，本月初「台日數位貿易協議」已經簽署，未來雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，增加競爭力。相信台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，如果能與日本在材料、設備及精密製造上的優勢合作，必能創造雙贏，造福全世界。因此，賴總統也籲請訪團議員發揮影響力，協助推動台日簽署「經濟夥伴協定」（EPA）、並支持臺灣加入CPTPP，讓台日「強強聯手」，共同引領全球產業發展。

總統並感謝日本對台灣的情義，今年台灣陸續遭逢震災與風災，日本各界不僅溫暖慰問、伸出援手，日本政府更提供「水位監測設備」，協助台灣強化防災能力。這種患難與共的羈絆，正是台日關係最珍貴的資產。

總統說，再過幾天就是新的一年，感謝各位議員長期為臺日友好奔走，也請代他向日本國會友人致上最誠摯的問候之意。祝福大家新年快樂，臺日友誼長存。

河野太郎致詞時則表示，他很高興在睽違11年後能再次訪問臺灣，早在1980到1990年代期間曾多次來台造訪台灣工廠，對當時在台灣品嚐到龍眼的美好回憶，留下深刻印象。他並提到在大阪關西的萬國博覽會中，台灣館以「科技世界」為主題，深受歡迎，展現台灣的科技實力。

在台日觀光交流方面河野太郎指出，2024年台灣赴日旅遊人次超過600萬，今年截至11月底就已經突破去年總數，相當於台灣每4人當中就有1人造訪過日本；另一方面今年截至10月底，日本來台人次也超過100萬，還是有相當大的成長空間。在台日投資合作上，隨著台積電在日本設廠且順利運作，台灣對日投資金額去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本的投資將會持續成長。

河野太郎表示，台灣和日本已經簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化；他也感謝台灣取消對日本福島等五縣食品的輸入限制。並提到，這次來台期間他親身體驗到「地震預警系統」的運作。日本311大地震期間，台灣對日本的慷慨援助，日方銘記於心。事實上，台日在災害防治及應變等領域，都有良好的合作機制。展望未來，也期待台日在經貿、人員互訪等各領域的關係都能持續深化，打造更緊密的夥伴關係。（張柏仲報導）