接見日前外務大臣 林佳龍：盼台日深化合作共同應對印太區域挑戰

日本前外務大臣河野太郎眾議員率團訪台，外交部今(25)日表示，林佳龍部長於24日接見訪團，雙方就區域情勢、台日各領域交流等議題交換意見。林佳龍期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域挑戰。

林佳龍表示，河野眾議員曾任日本外務大臣，倍感親切。台日關係密切，兩國人民情同家人，感謝高市早苗首相與數位前首相多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，期盼未來台日更加深化合作，共同應對印太區域安全與經貿等領域的挑戰。

林佳龍提到，高市首相推出的17個日本成長戰略重點領域，與賴清德總統提出的五大信賴產業有許多類似之處，盼台日深化在相關領域的交流關係。

河野眾議員表示，上次訪台是2014年1月，很高興時隔11年再度訪台。聽聞去（2024）年台灣赴日本旅遊人次逾600萬，今年1月至11月已超過600萬人次，樂見台日人員交流頻繁。另台灣日前公告全面解除日本福島5縣食品管制，相信未來雙方在經貿領域合作將更加密切。

