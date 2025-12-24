接見日前外相河野太郎 卓榮泰：台日是同甘共苦好朋友

日本前外務大臣河野太郎眾議員時隔11年再度訪問台灣，行政院長卓榮泰今（24）天下午特於行政院玉山廳接見河野太郎一行。（王千豪攝）

日本前外務大臣河野太郎眾議員時隔11年再度訪問台灣，行政院長卓榮泰今（24）天下午特於行政院玉山廳接見河野太郎一行。卓榮泰表示，台日雙方共同地震、海嘯、颱風等自然災害，但雙方始終在最需要的時候，互相扶持、彼此幫助，所以台日是同甘共苦的好朋友，例如台日在地震後共同組成了災後聯合調查團，這是雙方防災合作的一種新典範。

卓榮泰致詞時表示，當年COVID-19疫情時，日本政府分別4批送來340萬劑的疫苗，到今天國人都感受在心裡，表達非常深的感謝。最近一次，在馬太安溪堰塞湖溢流中，日本國土安全署送來了投入式的水位計，讓台灣能在第一時間掌握到堰設湖的情形，也保護了國人安全。

他說，日台雙方在區域和平、科技合作、經濟安全上都有非常多合作的例子，最新例子是，行政院提出的AI新十大建設當中，有一項是台灣的國家最高網路計算中心、中華電信及日本電信電話株式會社（NTT）共同合作，引進全光網路，預期未來可以大幅降低能源耗損，並提高各種傳輸速度。

卓榮泰強調，這項全光網絡是全球首創，必定對全球AI科技發展產生巨大影響；不僅如此，12月初在台日經貿會議中，簽署了台日數位貿易協定與地區海關合作備忘錄，強化雙方在網絡安全、打擊走私及促進通關便捷等各項合作。另外，台積電在熊本的第一場已開始啟用量產，第二場也已動工興建，這都象徵日台雙方的合作是建立在互相信任的夥伴關係上。

他接著指出，現在台日雙方已互為第三大與第四大的貿易夥伴，到11月底雙邊的貿易總額超過767億美元，且今年11月，台灣也依照國際標準、科學根據，以及長期的安全檢測，讓日本福島食品能進到台灣，這樣能深化彼此未來的經貿合作與區域經濟的共同發展。

卓榮泰說，台灣有一個共同的目標，就是要促進印太地區的和平跟發展，期盼河野太郎與其他眾議員能持續跟台灣合作，共同推動台日數位科技交流，並深化AI、數據、機器人、無人載具等各方面科技領域的合作，希望未來這一年，雙方在實際交流上有更長足的進展。

