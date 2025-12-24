接見日前法務大臣鈴木馨祐 顧立雄：盼深化國防實質合作

繼賴清德總統、蕭美琴副總統等之後，國防部長顧立雄今（24）日也接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實質合作，建構更緊密堅韌的友好關係。

顧立雄接見 鈴木馨祐 。(圖/國防部)

顧部長表示，鈴木眾議員於法務大臣任內，推動在日台人的戶籍標示修正案，以實際作為支持我國主權地位；日本高市早苗首相堅定表達維持台海和平穩定的立場，即使遭受大陸的經濟施壓或武力威脅，仍態度明確不予妥協，令人感佩。

顧部長指出，解放軍頻繁演訓，不僅是對台灣的恫嚇手段，更間接威脅印太友我國家。台、日身為信守和平的民主夥伴、堅定朋友，未來希冀具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全，帶來正面效益。

日本前法務大臣鈴木馨祐。 (圖/總統府)

