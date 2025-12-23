接見日參議員 卓揆：強強聯手共促印太自由開放

針對台灣與日本的雙邊關係，行政院長卓榮泰今天(23日)在接見日本參議院「TY會」會長、參議員瀧波宏文時致詞表示，台、日之間高度互補，因此期待雙方在國家戰略、區域合作、強化社會韌性等領域可以一起聯手，在經貿方面也能形成產業供應鏈，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

日本參議院「TY會」由參議員瀧波宏文率領來台訪問，行政院長卓榮泰在接見時致詞表示，日本青森縣日前發生強震，他代表政府與國人向日本表達慰問，而花蓮馬太鞍溪堰塞湖之前發生溢流事件時，日本政府則無償提供投入式水位觀測機器，展現雙方政府在面臨自然災害時，可以珍惜友誼並互相伸出援助的手。

卓揆指出，他最近碰到日本貴賓訪台，都特別感謝日本首相高市早苗在日美領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會展現她對台海和平穩定的堅定立場。

卓揆表示，和平要有堅強實力做後盾，因此政府完成特別條例草案，預計未來8年投入新台幣1兆2,500億經費，展現台灣有決心、有能力在自我防衛、維護區域和平穩定方面做出更大貢獻；且因為日、台互補關係很強，所以期待雙方「強強聯手」，形成一個堅強的產業供應鏈生態，卓揆說：『(原音)在國家戰略、在經濟合作、在區域合作、在高科技產業跟強化社會韌性上，都能夠努力來實現自由開放印太的願景。』

瀧波宏文致詞時再次分享他擔任「日華懇」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載「台灣」的過程；另提到參議院曾表決通過支持台灣以觀察員身分參與世衛組織，他期盼透過「TY會」的努力，持續推廣力挺台灣的理念。

外交部表示，「TY會」是日本參議院友台組織之一，每年定期組團訪台，推動該組織成員對台灣政經現況的理解。