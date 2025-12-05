接見日台交流協會會長 卓揆感謝高市首相力挺台海和平

行政院長卓榮泰今（5）日接見日本台灣交流協會會長隅修三一行。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（5）日接見一行，他致詞時特別提到，感謝日本首相高市早苗日前就台海和平穩定所發表的談話，強調在外界壓力下仍堅守正義立場，凸顯台日共享的核心價值。

卓榮泰說，感謝隅修三來台出席第49屆台日經濟貿易會議，促成雙方在數位貿易與地方海關合作等領域的實質進展。他提及，台日經貿會議成功簽署「台日數位貿易協議」，內容涉及個資保護、線上消費安全與通訊安全，是雙方數位合作的重要新規範；而雙方簽署的地區海關合作備忘錄，也促進高雄與神戶之間更便捷、安全的通關，強化後續經貿往來。

卓榮泰表示，高市早苗日前就台海穩定所發表的談話令人深受感動，日本台灣交流協會會長隅修三展現日本堅定支持區域和平的立場，台灣對此深表感謝。他強調，台灣民眾赴日旅遊數量持續攀升，日本演藝團體、歌手來台深受歡迎，而大阪世界博覽會的台灣館獲得高人氣，目前正規劃將台灣館移回國內展出，盼能延續世博的成果，讓更多人感受台灣在國際場合的創意與展現。

隅修三致詞時則說，此次台日經貿會議已順利簽署兩項文件，其中一項是將2013年10月的電子商務合同升級為「台日數位貿易協定」，內容包括網路與線上消費、資料合作及資料交換；第二項簽署文件是地方稅關合作備忘錄，強化雙方在地方層級的通關合作。「一定有機會促進台日關係更上層樓」，並期盼未來能持續獲得指導與協助，展現台日合作向前推進。

