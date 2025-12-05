接見日台交流協會會長 卓榮泰：滿場歡迎日本偶像來台開演唱會

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會會長隅修三一行。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰今天接見來台參加台日經貿會議的日本台灣交流協會會長隅修三一行。卓榮泰表示，日本首相高市早苗日前對台海地區穩定和平的一席談話，並在高壓下堅持這種正義與和平，讓台灣非常感動。他並說，特別歡迎日本的偶像歌手都來台表演，一定能獲得滿場的歡迎。

卓榮泰表示，不到3個月的時間再度與隅修三見面，感到特別親切。此次也簽署了幾項重要協議，包括「台日數位貿易協議」涉及個人資料保護、線上消費及通訊安全等，對雙方數位貿易有了新的規範，是非常好的進步；「地區海關合作備忘錄」讓高雄與神戶之間更安全、便捷地通關，有助於雙方未來各種經濟貿易的合作與交流。

卓榮泰提到，針對高市早苗日前就台海穩定所發表的談話令人深受感動，日本台灣交流協會會長隅修三展現日本堅定支持區域和平的立場，台灣也對此深表感謝。他強調，正因如此，台灣民眾赴日旅遊數量攀升，都將目的地改為日本，「同時，我們也特別歡迎日本的表演團體、偶像歌星能夠來台灣表演，我們一定滿場、滿場的歡迎。」

卓榮泰指出，總統賴清德近期發表強化防衛韌性、不對稱戰力的特別條例，也提到台灣產業到全世界的佈局；同時，賴清德特別強調到日本、美國、歐洲能促進各個地區的繁榮跟進步，但會以台灣為研發製造的基地，如果加上日本的材料設備等先進技術，真的可以台日強強聯手。

最後，卓榮泰表示，希望隅修三在台灣的這幾天，也可以跟台灣人一樣去吃一吃台灣的日本料理，「不僅會感覺到台灣人的感謝，你也會覺得，在台灣的日本料理真的好吃。」



